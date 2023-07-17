۱۸ پروژه درمانی در حال اجرا است/ خرید ۶۰ میلیارد تومان دارو

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نیک‌سیرت عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی در اردبیل اظهار کرد: ۶۲۶ هزار نفر از جمعیت استان اردبیل تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند که عمده آنها اقشار زحمتکش کارگری، کارفرمایی و همچنین بازنشستگان و مستمری‌بگیران را تشکیل می‌دهد.

وی تصریح کرد: ما در مراکز ملکی مدیریت درمان تأمین اجتماعی نظیر بیمارستان سبلان و پلی‌کلینیک میرزا حسینی اردبیل، بیمارستان ارس پارس‌آباد، پلی‌کلینیک مشگین‌شهر، درمانگاه تخصصی خلخال و همچنین درمانگاه عمومی گرمی به مراجعین ارائه خدمات می‌کنیم.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل گفت: تعداد تخت‌های بیمارستان سبلان قرار است از ۱۶۰ تخت به ۲۵۶ تخت و ارس پارس‌آباد نیز از ۴۶ تخت به ۹۶ تخت افزایش پیدا کند تا ارتقای کیفی و کمی خدمات را به بیمه‌شدگان شاهد باشیم.

نیک‌سیرت احداث درمانگاه نمین را با پیشرفت ۳۵ درصد یادآور شد و افزود: همزمان با دهه فجر افتتاح درمانگاه نمین را به نظاره خواهیم نشست.

وی احداث درمانگاه بیله‌سوار را جز مصوبات سفر مدیرعامل سازمان اعلام کرد و ادامه داد: با تملک زمین احداث درمانگاه بیله‌سوار برای ارائه خدمات به ۱۹ هزار بیمه‌شده این شهرستان آغاز خواهد شد.

نیک‌سیرت با بیان اینکه ۱۸ پروژه درمانی در مناطق مختلف استان در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه‌ها اختصاص یافته است.

درمانگاه شماره ۲ اردبیل اوایل سال آینده افتتاح می‌شود

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل اضافه کرد: درمانگاه شماره ۲ اردبیل در خیابان اتوبوسرانی در حال تجهیز کامل است که پیش‌بینی می‌کنیم تا آخر امسال و یا اوایل سال آینده این پروژه آماده بهره‌برداری شود.

وی احداث ساختمان جدید درمانگاه خلخال و احداث درمانگاه گرمی را یادآور شد و بیان کرد: برای احداث ساختمان جدید درمانگاه خلخال یک میلیارد تومان و تملک زمین درمانگاه گرمی نیز ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان منابع تأمین شده است.

نیک‌سیرت در ادامه سخنان خود اظهار کرد: این پروژه‌ها در مدت زمان ۱۸ تا ۲۴ ماه تکمیل و شاهد بهره‌برداری از این طرح‌های مهم درمانی در استان خواهیم بود.

وی تصریح کرد: علاوه بر این پروژه‌ها، در محوطه بیمارستان سبلان اردبیل، درمانگاهی مجهز در حال احداث است که به مراجعین این بیمارستان خدمات‌رسانی خواهد کرد.

نیک‌سیرت گفت: روزانه یک‌هزار و ۲۰۰ نفر مراجعه بیمه‌شدگان را به بیمارستان سبلان و یک‌هزار نفر را به پلی‌کلینیک میرزا حسینی شاهد هستیم که قطعاً با راه‌اندازی پروژه‌های جدید این میزان مراجعه کاهش خواهد یافت.

وی افزود: سال گذشته در مجموع در مراکز ملکی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان به بیش از یک میلیون و ۲۵۹ هزار مراجعه‌کننده خدمات عمومی، تخصصی، دندانپزشکی و سایر خدمات ارائه شده است.

نیک‌سیرت در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به هزینه‌های سنگین درمانی در سبد معیشتی کارگران و بازنشستگان با تکمیل و راه‌اندازی این پروژه‌ها، این هزینه‌ها تعدیل خواهد شد.

وی ضرورت توجه بیمه‌شدگان را به نوبت‌دهی غیرحضوری در دریافت خدمات مدیریت درمان یادآور شد و اضافه کرد: بعد از گذشت سال‌ها در این استان حاضر شدیم و مشکلات را در سه دسته جمع‌بندی کردیم تا در سریع‌ترین زمان این موانع و مشکلات را برطرف کنیم.

نیک‌سیرت تعیین تکلیف پروژه‌های عمرانی و رفع کمبود دارویی را از اولویت این برنامه‌ریزی‌ها عنوان کرد و گفت: با خرید ۶۰ میلیارد تومان دارو، ذخیره دارویی ۶ تا ۹ ماه استان را تأمین کرده‌ایم.

وی بیان کرد: حتی برای ایام پاییز و زمستان که با کمبود برخی داروها نظیر آنتی‌بیوتیک‌ها روبه‌رو می‌شویم، سعی کردیم تا این نارسایی را برطرف کنیم.

نیک‌سیرت سومین مشکل را افزایش مراکز طرف قرارداد با درمان و پرداخت بدهی آنها اعلام کرد و افزود: ۲۱۷ میلیارد تومان در ۸۰ روز گذشته بدهی داروخانه‌ها، مطب پزشکان و علوم پزشکی را تسویه کردیم تا کیفیت خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان را ارتقا دهیم.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: ارتقای کمی و کیفی و اثربخش در حوزه درمان زمینه رضایتمندی بیشتر را نیز فراهم کرده و امیدواریم در این حوزه بتوانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.