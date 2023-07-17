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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۷

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ایلام خبر داد؛

برنامه ریزی برای۱۲هزار بازدید از مراکز فرآورده‌های خام دامی ایلام

برنامه ریزی برای۱۲هزار بازدید از مراکز فرآورده‌های خام دامی ایلام

ایلام-رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ایلام از برنامه ریزی برای انجام ۱۲ هزار بازدید نظارتی از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در شهر ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بگ محمدی عصر دوشنبه در جلسه بررسی بخش‌های مختلف نظارت در دامپزشکی ایلام با حضور مدیرکل دامپزشکی استان و دیگر معاونین دامپزشکی استان اظهار کرد: مطابق برنامه ریزی های انجام از سوی دامپزشکی استان ایلام، امسال یکی از مهمترین اولویت‌های دامپزشکی استان افزایش اکیپ‌ها، نظارت‌ها، بازدیدها، نمونه گیری ها در بخش نظارت بر تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی است.

وی گفت: بر همین اساس برنامه ریزی لازم برای انجام افزایش ۳ برابری اکیپ‌های نظارتی در دامپزشکی شهرستان ایلام که دارای بیشترین مراکز عرضه و تولید فرآورده‌های خام دامی است، در سال ۱۴۰۲ صورت گرفته است.

برنامه‌ها بازدید و نمونه گیری از مراکز کبابی و رستوران‌ها

بگ محمدی با اشاره به اینکه در سال جاری ماهانه ۲ بار بازدید از مراکز کبابی و رستوران‌های مرکز استان پیش بینی شده است، افزود: پیش بینی می‌شود امسال سه هزار و ۲۴۰ مورد بازدید در مجموع از این مراکز انجام شود.

وی با اشاره به اینکه همچنین برای نمونه گیری از مراکز کبابی و رستوران‌های شهر ایلام، هر چهار ماه یک بار نمونه گیری از این مرکز صورت خواهد گرفت، گفت: پیش بینی می‌شود ۴۰۵ مورد نمونه گیری از مرکز کبابی و رستوران‌های شهر ایلام انجام شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ایلام عنوان کرد: بیش از ۱۳۵ کبابی و رستوران در شهر ایلام فعال هستند.

برنامه‌ها بازدید، نمونه گیری و آزمایش از لبنیاتی‌ها

وی با اشاره به برنامه‌های دامپزشکی شهرستان برای بازدید، نمونه گیری و آزمایش از لبنیاتی‌ها سطح شهر ایلام، اظهار کرد: ۳۸ لبنیاتی در سطح شهر شناسایی شده و برنامه ریزی برای ماهانه یک بار نمونه گیری، ۲ بار بازدید و انجام ۱۲ آزمایش از هر نمونه از لبنیاتی‌های سطح شهر انجام شده است.

بگ محمدی افزود: پیش بینی می‌شود امسال از لبنیاتی‌های سطح شهر بیش از ۴۵۶ نمونه گیری، ۵ هزار و ۴۷۲ مورد آزمایش و ۹۱۲ مورد بازدید صورت گیرد.

بازدید و نمونه گیری از کارخانجات خوراک دام

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ایلام با اشاره به برنامه‌های دامپزشکی برای بازدید و نمونه گیری از کارخانجات خوراک دام در سال ۱۴۰۲، گفت: ۵ کارخانه خوراک در شهرستان ایلام فعال هستند و پیش بینی شده هر سه ماه یک بار نمونه برداری از این کارخانجات انجام شود.

وی گفت: در مجموع برنامه ریزی شده سالانه ۲۰ مورد نمونه گیری و ۱۲۰ مورد بازدید از این مراکز انجام شود.

وی با اشاره فعالیت ۲ مرکز پخش تخم مرغ در شهرستان ایلام، عنوان کرد: پیش بینی شده از این مراکز در سال جاری ۴۸ بار بازدید صورت گیرد.

بگ محمدی با بیان اینکه ۸۶ مرکز مرغ و ماهی فروشی در شهر ایلام فعال است، افزود: برنامه ریزی برای بازدید ماهانه ۲ بار از این مراکز طی سال جاری صورت گرفته است، همچنین پیش بینی شده امسال در مجموع بیش از ۲ هزار و ۶۴ مورد بازدید از این مراکز صورت گیرد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ایلام اضافه کرد: ۱۱۳ قصابی در شهر ایلام وجود دارد، برنامه دامپزشکی شهرستان ایلام در سال جاری بازدید ماهانه ۴ بار از قصابی‌های سطح شهر است، پیش بینی می‌شود تا پایان سال بیش از سه هزار و ۴۵۶ مورد بازدید از قصابی‌های شهر صورت گیرد.

بگ محمدی عنوان کرد: برنامه ریزی دامپزشکی شهرستان برای بازدید ماهانه ۲ بار از پروتئینی، ۲ بار از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ۲ بار از مراکز بسته بندی و سردخانه در سال ۱۴۰۲ صورت گرفته است.

وی گفت: همچنین پیش بینی می‌شود سالانه یک هزار و ۴۶۴ بازدید از مراکز پروتئینی، ۸ بار از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ۲۸۸ بار از مراکز بسته بندی و سردخانه‌های شهر ایلام انجام می‌شود.

کد مطلب 5839133

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