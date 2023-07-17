به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بگ محمدی عصر دوشنبه در جلسه بررسی بخش‌های مختلف نظارت در دامپزشکی ایلام با حضور مدیرکل دامپزشکی استان و دیگر معاونین دامپزشکی استان اظهار کرد: مطابق برنامه ریزی های انجام از سوی دامپزشکی استان ایلام، امسال یکی از مهمترین اولویت‌های دامپزشکی استان افزایش اکیپ‌ها، نظارت‌ها، بازدیدها، نمونه گیری ها در بخش نظارت بر تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی است.

وی گفت: بر همین اساس برنامه ریزی لازم برای انجام افزایش ۳ برابری اکیپ‌های نظارتی در دامپزشکی شهرستان ایلام که دارای بیشترین مراکز عرضه و تولید فرآورده‌های خام دامی است، در سال ۱۴۰۲ صورت گرفته است.

برنامه‌ها بازدید و نمونه گیری از مراکز کبابی و رستوران‌ها

بگ محمدی با اشاره به اینکه در سال جاری ماهانه ۲ بار بازدید از مراکز کبابی و رستوران‌های مرکز استان پیش بینی شده است، افزود: پیش بینی می‌شود امسال سه هزار و ۲۴۰ مورد بازدید در مجموع از این مراکز انجام شود.

وی با اشاره به اینکه همچنین برای نمونه گیری از مراکز کبابی و رستوران‌های شهر ایلام، هر چهار ماه یک بار نمونه گیری از این مرکز صورت خواهد گرفت، گفت: پیش بینی می‌شود ۴۰۵ مورد نمونه گیری از مرکز کبابی و رستوران‌های شهر ایلام انجام شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ایلام عنوان کرد: بیش از ۱۳۵ کبابی و رستوران در شهر ایلام فعال هستند.

برنامه‌ها بازدید، نمونه گیری و آزمایش از لبنیاتی‌ها

وی با اشاره به برنامه‌های دامپزشکی شهرستان برای بازدید، نمونه گیری و آزمایش از لبنیاتی‌ها سطح شهر ایلام، اظهار کرد: ۳۸ لبنیاتی در سطح شهر شناسایی شده و برنامه ریزی برای ماهانه یک بار نمونه گیری، ۲ بار بازدید و انجام ۱۲ آزمایش از هر نمونه از لبنیاتی‌های سطح شهر انجام شده است.

بگ محمدی افزود: پیش بینی می‌شود امسال از لبنیاتی‌های سطح شهر بیش از ۴۵۶ نمونه گیری، ۵ هزار و ۴۷۲ مورد آزمایش و ۹۱۲ مورد بازدید صورت گیرد.

بازدید و نمونه گیری از کارخانجات خوراک دام

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ایلام با اشاره به برنامه‌های دامپزشکی برای بازدید و نمونه گیری از کارخانجات خوراک دام در سال ۱۴۰۲، گفت: ۵ کارخانه خوراک در شهرستان ایلام فعال هستند و پیش بینی شده هر سه ماه یک بار نمونه برداری از این کارخانجات انجام شود.

وی گفت: در مجموع برنامه ریزی شده سالانه ۲۰ مورد نمونه گیری و ۱۲۰ مورد بازدید از این مراکز انجام شود.

وی با اشاره فعالیت ۲ مرکز پخش تخم مرغ در شهرستان ایلام، عنوان کرد: پیش بینی شده از این مراکز در سال جاری ۴۸ بار بازدید صورت گیرد.

بگ محمدی با بیان اینکه ۸۶ مرکز مرغ و ماهی فروشی در شهر ایلام فعال است، افزود: برنامه ریزی برای بازدید ماهانه ۲ بار از این مراکز طی سال جاری صورت گرفته است، همچنین پیش بینی شده امسال در مجموع بیش از ۲ هزار و ۶۴ مورد بازدید از این مراکز صورت گیرد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ایلام اضافه کرد: ۱۱۳ قصابی در شهر ایلام وجود دارد، برنامه دامپزشکی شهرستان ایلام در سال جاری بازدید ماهانه ۴ بار از قصابی‌های سطح شهر است، پیش بینی می‌شود تا پایان سال بیش از سه هزار و ۴۵۶ مورد بازدید از قصابی‌های شهر صورت گیرد.

بگ محمدی عنوان کرد: برنامه ریزی دامپزشکی شهرستان برای بازدید ماهانه ۲ بار از پروتئینی، ۲ بار از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ۲ بار از مراکز بسته بندی و سردخانه در سال ۱۴۰۲ صورت گرفته است.

وی گفت: همچنین پیش بینی می‌شود سالانه یک هزار و ۴۶۴ بازدید از مراکز پروتئینی، ۸ بار از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ۲۸۸ بار از مراکز بسته بندی و سردخانه‌های شهر ایلام انجام می‌شود.