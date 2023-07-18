خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در آستانه ماه محرم، هیئات مذهبی خراسان شمالی تکایا، حسینیه‌ها، مساجد و محل‌هایی را برای برپایی عزای سید الشهدا آماده کرده اند.

در ادامه بخشی از این هیئات را معرفی خواهیم کرد.

هیئت محبان الزهرا گرمه

سخنران: حجت الاسلام حسینی

مداحان: مصطفی محمدنیا، رضا یعقوبی، کمیل محمدنیا

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۱:۳۰

هیئت رزمندگان اسلام بجنورد

سخنران: حجت الاسلام نوروزی

مداحان: مهدی عسگرزاده، روح الله عطاردی، روح الله شاکری

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۰

مکان: مسجد جامع بجنورد

هیئت زوار الزهرا اسفراین

سخنران: حجت الاسلام حکمتی فر

مداحان: ابوذر غلامی، هادی بداغی، محمود محمدی

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۱۲:۳۰

مکان: حسینیه مسجد اعظم

هیئت رایت عباس (ع) بجنورد

سخرانان: حجت الاسلام میرزایی نیا

مداح: محسن کرامتی

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۰:۳۰

مکان: خیابان نواب، بقعه متبرکه سید موسی

هیئت یافاطمه الزهرا بجنورد

سخنران: حجت الاسلام محمدرضا فلاح

مداح: محمدرضا ایزی

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۰:۳۰

مکان: جوار شهدای گمنام دانشگاه پیام نور

هیئت محبان الزهرا جاجرم

سخنران: حجت الاسلام هوشمندنژاد

مداح: مهدی حسینی

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۱:۳۰

مکان: پارکینگ شهرداری

هیئت اصحاب الحسین (ع)

سخنران: حجت الاسلام حمیدی

مداح: عطاردی، کاظمی، محتشم نیا، محمدی

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۱:۱۵

مکان: خیابان سرداران، مسجد النبی

هیئت عشاق الزهرا بجنورد

سخنران: حجت الاسلام مرتضی رستم پور

مداح: رضا محمدی

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۰:۳۰

مکان: میدان جوادیه به سمت میدان تختی

هیئت حسین جان بجنورد

سخنران: حجت الاسلام سید محمد افشین فر

مداح: احسان نعیمی، گوهری

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۰:۳۰

مکان: چهار راه باسکول

هیئت الهادی بجنورد

سخنران: حجت الاسلام مصطفی احمدی

مداح: سید باقر سیدی زاده

زمان: دهه اول محرم بعد از نماز مغرب و عشا

مکان: پارکینگ تأمین اجتماعی بجنورد

هیئت روضه الحسین بجنورد

سخنران: حجت الاسلام علی اسدی، حجت الاسلام علی کبودی

مداح: میلاد رامین

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۰

مکان: نبش حسینی معصوم ۱۲؛ مسجد قائم آل محمد