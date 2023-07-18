خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در آستانه ماه محرم، هیئات مذهبی خراسان شمالی تکایا، حسینیهها، مساجد و محلهایی را برای برپایی عزای سید الشهدا آماده کرده اند.
در ادامه بخشی از این هیئات را معرفی خواهیم کرد.
هیئت محبان الزهرا گرمه
سخنران: حجت الاسلام حسینی
مداحان: مصطفی محمدنیا، رضا یعقوبی، کمیل محمدنیا
زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۱:۳۰
هیئت رزمندگان اسلام بجنورد
سخنران: حجت الاسلام نوروزی
مداحان: مهدی عسگرزاده، روح الله عطاردی، روح الله شاکری
زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۰
مکان: مسجد جامع بجنورد
هیئت زوار الزهرا اسفراین
سخنران: حجت الاسلام حکمتی فر
مداحان: ابوذر غلامی، هادی بداغی، محمود محمدی
زمان: دهه اول محرم از ساعت ۱۲:۳۰
مکان: حسینیه مسجد اعظم
هیئت رایت عباس (ع) بجنورد
سخرانان: حجت الاسلام میرزایی نیا
مداح: محسن کرامتی
زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۰:۳۰
مکان: خیابان نواب، بقعه متبرکه سید موسی
هیئت یافاطمه الزهرا بجنورد
سخنران: حجت الاسلام محمدرضا فلاح
مداح: محمدرضا ایزی
زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۰:۳۰
مکان: جوار شهدای گمنام دانشگاه پیام نور
هیئت محبان الزهرا جاجرم
سخنران: حجت الاسلام هوشمندنژاد
مداح: مهدی حسینی
زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۱:۳۰
مکان: پارکینگ شهرداری
هیئت اصحاب الحسین (ع)
سخنران: حجت الاسلام حمیدی
مداح: عطاردی، کاظمی، محتشم نیا، محمدی
زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۱:۱۵
مکان: خیابان سرداران، مسجد النبی
هیئت عشاق الزهرا بجنورد
سخنران: حجت الاسلام مرتضی رستم پور
مداح: رضا محمدی
زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۰:۳۰
مکان: میدان جوادیه به سمت میدان تختی
هیئت حسین جان بجنورد
سخنران: حجت الاسلام سید محمد افشین فر
مداح: احسان نعیمی، گوهری
زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۰:۳۰
مکان: چهار راه باسکول
هیئت الهادی بجنورد
سخنران: حجت الاسلام مصطفی احمدی
مداح: سید باقر سیدی زاده
زمان: دهه اول محرم بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: پارکینگ تأمین اجتماعی بجنورد
هیئت روضه الحسین بجنورد
سخنران: حجت الاسلام علی اسدی، حجت الاسلام علی کبودی
مداح: میلاد رامین
زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۰
مکان: نبش حسینی معصوم ۱۲؛ مسجد قائم آل محمد
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