ورزشکار بوشهری سهمیه پارالمپیک گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورزش و جوانان بوشهر، هفتمین روز از دهمین دوره رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، در پاریس پیگیری شد که در این رقابتها سجاد نیک‌پرست ملی پوش بوشهری دارنده ۲ مدال نقره در پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن و ۲۰۱۶ ریو، با رکورد ۵۹.۶۹ متر در رده چهارم ایستاد و یک سهمیه دیگر برای کاروان ایران در بازی‌های پارالمپیک کسب کرد.

رقابت پرتاب نیزه کلاس F۱۳ برگزار شد و ۱۳ ورزشکار با هم به رقابت پرداختند که در بین آنها، علی پیروج و سجاد نیک‌پرست ملی پوش بوشهری نیز حضور داشتند.

در پایان این مسابقه، علی پیروج دارنده مدال نقره بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو با رکورد ۶۳.۷۰ متر در رده دوم ایستاد و ضمن کسب مدال نقره، سهمیه بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس را نیز کسب کرد.

همچنین سجاد نیک‌پرست ملی پوش بوشهری دارنده ۲ مدال نقره در پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن و ۲۰۱۶ ریو، با رکورد ۵۹.۶۹ متر در رده چهارم ایستاد و یک سهمیه دیگر برای کاروان ایران در بازی‌های پارالمپیک کسب کرد.

تیم منتخب دو ومیدانی نابینایان وکم بینایان ایران، مهدی اولاد به مدال طلا و نقره، امیر خسروانی و علی پیروج به مدال نقره دست یافتند.

همچنین علی پیروج، سجاد نیک پرست، امیر خسروانی ملی پوشان استان بوشهر، مهدی اولاد (۲ سهمیه)، موفق به کسب ۵ سهمیه پارالمپیک پاریس در بخش نابینایان وکم بینایان در این مسابقات شده‌اند.