حجتالاسلام والمسلمین احمدحسین فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بهبود روند توافقات فیمابین با شرکت چینی در خصوص اجرای پروژه قطار سریعالسیر برقی اظهار کرد: چهارمین جلسه نیز در راستای پیگیری اجرای این پروژه که برای نخستین بار در ایران اتفاق میافتد، برگزار شد که در خاتمه عملیات اجرایی مسیر فرودگاه امام تهران_همدان چند ساعت کاهش خواهد داشت.
وی افزود: نوع وسیله پرسرعت نقلیه نهتنها در چین که در بیشتر کشورهای پیشرفته استفاده میشود، سرعت این قطارها بالغ بر ۴۰۰ کیلومتر در ساعت است که فاصله بین شهری همدان_تهران در کمتر از یک ساعت طی خواهد شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان جلسهای با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی برگزار شده است، گفت: توضیحاتی مبنی بر اینکه فاینانس و خط اعتباری این پروژه بر عهده شرکت چینی خواهد بود ارائه شد و با برآورد هزینههای تمامی رفتوآمدهای لازم بین دو کشور تا رسیدن به این مرحله نهایی که با چند نشست در تهران انجام شده؛ فقط با تأیید نهایی کشور چین طرح آماده عملیات اجرایی است.
فلاحی خاطرنشان کرد: آغاز عملیات اجرایی طبق مفاد توافقنامه را سهچهار ماه آینده بوده و تعیین شد که پروژه در نهایت در طول دو سه سال به پایان برسد و قطار سریعالسیر ضمن اینکه کمک به تردد بهتر مردم است؛ ولی نوعی ممانعت از مهاجرت بیرویه به مرکز کشور نیز محسوب میشود تا افرادی که در تهران به کار اشتغال دارند، مجبور به اسکان در آنجا نباشند و با تردد سریعتر به مقصد برسند.
حجتالاسلام فلاحی با بیان اینکه به این صورت وقتی افراد برای رفت یا برگشت یک ساعت زمان داشته باشند، ترجیحاََ تمایل به حضور در کنار خانواده در شهر و روستای خود را برمیگزینند و این خود علاوه بر عامل بازدارنده مهاجرت، باعث رشد و توسعه آبادانی منطقه نیز خواهد شد، بیان کرد: از تهران تا همدان چندین ایستگاه طراحی شده که شامل؛ زرندیه، ساوه، پیشخور و فامنین است و در نهایت همدان بهعنوان ترمینال غرب کشور فعال خواهد بود و در بین راه عوامل توسعهپذیر دیگری هم به آن اضافه میشود و از جمله موارد یادشده در طراحی اولیه، ماشینهای برقی است که درواقع آنتنهای جاده خواهند بود و از شهرهای کبودرآهنگ و… عهدهدار جابجایی مسافران در مسیر تردد به ایستگاه این خطوط هستند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: احداث شهرکهای مسکونی در کنار مسیر و امتداد شهر مورد دیگری از مفاد این توافقنامه است و پروژه بندر خشک هم از موارد قابل توجه و مهم دیگری است که همزمان با این طرح به اجرا خواهد رسید و مردم سالهاست که منتظر به ثمر رسیدن منطقه اقتصادی جهانآباد فامنین هستند.
وی افزود: امیدواریم عملیاتی شدن این پروژه برای شهر و استان منشأ خیر و آسایش باشد و بیشترین بهره از این ظرفیت ناب نصیب مردم شود.
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