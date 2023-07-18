سرپرست جدید بیمارستان ایرانیان در امارات معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه سرپرست بیمارستان ایرانیان در امارات، با حضور رئیس جمعیت هلالاحمر برگزار شد.
پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در مراسم معارفه فتحی رئیس جدید بیمارستان ایرانیان در دوبی با تشکر از تلاشهای محمدصادقی، رئیس پیشین بیمارستان ایرانیان در امارات، گفت: ریاست جدید، حتماً در ارتقای سطح کمی و کیفی کوشش میکند تا خدمات سلامتی در جایگاه درمان، در شأن کشور و با توجه به قوانین کشور امارات انجام گیرد.
وی ادامه داد: لازم است که مدیریت جدید، به توسعه حوزههای درمان، توجه به فنآوری نوین و به روز توجه ویژه داشته باشد تا در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی ارائه خدمات بیمارستانی قدم برداریم.
رئیس جمعیت هلالاحمر، در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: بهبود خدمات به پرسنل بیمارستان، هماهنگی درون دستگاهی و برون دستگاهی و استفاده از همه ظرفیتها از انتظاراتی است که باید در دوره ریاست جدید انجام شود.
کولیوند عنوان کرد: مدیریت جدید لازم است که در کنار مسئولیتهای تعریف شده، جلساتی را با کارمندان، مدیران و اعضای هیأت امنا برگزار کند. هماندیشی با دیگر بخشها برای رفع مشکلات بیماران و تلاش برای کمک به رفع نیازهای بهداشتی ایرانیان ساکن در کشور امارات از اقداماتی است که باید انجام گیرد.
وی با اشاره به استفاده از کارکنان دلسوز و متخصص برای افزایش ارتقای سطح کمی و کیفی ارائه خدمات درمانی، گفت: لازم است که با همفکری، تبادل، رصد و پایش برنامهها و مشکلات، ایدههای عملیاتی برای ارائه بهتر خدمات انجام شود. ما هم در جمعیت هلالاحمر، با هدف کمک به بیمارستان در راستای اهداف ۴ گانه جمعیت، اقدامات لازم برای عملی شدن، برنامهها و استراتژیها را انجام میدهیم.
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