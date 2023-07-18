گردشگری در روستاهای اصفهان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر بهنام نیا صبح سه شنبه در همایش دهیاران استان که به مناسبت گرامیداشت روز دهیاریها برگزار شد، اظهار داشت: در طرح تکام (توانمندسازی و کارآفرینی) ۱۶ نظام مطرح است که باید در روستاهای کشور پیاده شود.
وی ادامه داد: از مدیرکل دفتر روستایی و امور شوراهای استانداری اصفهان که صف شکن و پیشگام اجرای این طرح شدند تشکر میکنم.
بهنام نیا با تأکید بر اینکه باید از چالش گردشگری در روستا ثروت سازی شود، گفت: در حوزه گردشگری چندین برابر نفت میتوانیم درآمد داشته باشیم، هدف از نظام گردشگری در طرح تکام تولید ثروت برای روستا و روستاییان است.
مشاور قرارگاه جهادی وزارت کشور عنوان کرد: از رو تفاهم نامهای میان سازمان شهرداریها و دهیاریها با وزارت میراث فرهنگی منعقد کردیم که بسیار دقیق، عمیق و ظریف است و میتواند تحول آفرین باشد.
بهنام نیا خاطر نشان کرد: در طرح تکام در حوزه گردشگری پنج محور پیش بینی شده است که باید در روستا اجرا شود و استاندار، فرماندار، بخشدار و دهیار بر اساس این محورها سنجش میشوند.
مشاور قرارگاه جهادی وزارت کشور نخستین محور این طرح را آموزش گردشگری دانست و اظهار داشت: طبق این طرح باید هر ماه ۱۰۰ نفر در حوزه گردشگری توسط استادان این حوزه آموزش ببینند.
بهنام نیا گفت: این افراد در کارگاهی پنج ساعته به صورت عملی آموزش میبینند که مقدمهای برای ورود به کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای گردشگری است.
وی ادامه داد: همچنین این کارگاه میتواند مقدمهای برای تشکیل شرکت گردشگری باشد و برای شرکت کنندگان گواهینامه نیز صادر خواهد شد.
بهنام نیا عنوان کرد: بحث دوم انواع گردشگری در کشور است، امروز در جهان گردشگری زبان داریم. در دنیا مردم علاقه مند هستند زبان و گویشهای مختلف را بیاموزند و برای این امر هزینه پرداخت کنند، به دنبال توسعه این نوع گردشگری در کشور هستیم.
مشاور قرارگاه جهادی وزارت کشور اظهار داشت: منابع مالی این طرح نیز از منابعی که در اختیار وزارت میراث فرهنگی است با همکاری استانداریها و شهرداریها و دهیاریها است تأمین خواهد شد.
بهنام نیا گفت: پیشرفت دنیا مرهون شاه کلید شناسایی چالش، تبدیل به قدرت و ایجاد ثروت است ما نیز آنچه در قرارگاه جهادی در توان داریم را به میدان خواهیم آورد.
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