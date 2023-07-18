برپایی سه کارگاه مرمتی و حفاظتی در پایگاه جهانی گنبد سلطانیه

ابوالفضل عالی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: گنبد سلطانیه مهمترین و بزرگترین سایت گردشگری استان زنجان است که در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است اما مشکلات زیادی در حوزه حفظ و نگهداری دارد و همه تلاش اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و پایگاه میراث جهانی سلطانیه این است که مشکلات را به حداقل برسانیم.

وی کمبود اعتبارات را مشکل اصلی سایت گردشگری گنبد سلطانیه دانست و گفت: پایگاه‌های میراث جهانی باید در حوزه حفاظت، مرمت، آموزش و پژوهش اقداماتی را انجام دهند ولی متأسفانه اعتبارات کافی برای مجموعه گنبد سلطانیه در گرفته نشده است.

مدیر پایگاه میراث جهانی سلطانیه ادامه داد: کمبود اعتبارات فعالیت در حوزه‌های حفاظت، مرمت و پژوهش را محدود می‌کند و و با این وضعیت و با در نظر گرفتن میزان بودجه برنامه‌هایی در اولویت قرار می‌گیرد و کارها گام به گام انجام می‌شود.

آغاز مرمت برج و بارو قسمت شمال‌شرقی ارگ حکومتی

وی با اشاره به اینکه امسال سه کارگاه مرمت راه‌اندازی شده است، ابراز کرد: مرمت برج و بارو قسمت شمال‌شرقی ارگ حکومتی آغاز شده و سنگ‌های موجود توسط سنگ‌تراشان و استادکاران آماده‌سازی شده و توانستیم بخشی از برج را مرمت کنیم.

عالی با اشاره به اینکه سنگ‌های به‌کار رفته در گنبد سلطانیه از زمان ایلخانی از معبد داش‌کسن تهیه شده است، بیان کرد: تلاش داریم تا دو ماه آینده باقی سنگ‌های مورد نیاز را از این محل تأمین و کار مرمت را تکمیل کنیم.

وی مرمت رواق غربی را از دیگر اولویت‌ها برای بازسازی ارگ حکومتی سلطانیه برشمرد و افزود: در سال‌های گذشته رطوبت به گچ‌بری‌های این بخش نفوذ کرده بود که البته این آسیب مربوط به بخش‌های مرمت شده است و گچ‌بری‌های دوره ایلخانی آسیبی ندیده‌اند که بعد از آسیب‌شناسی، کارهای حفاظتی و مرمتی در حال انجام است.

مدیر پایگاه میراث جهانی سلطانیه یادآور شد: انجام اقدامات حفاظتی و مرمتی در بخش‌هایی از بام نیز از دیگر کارگاه‌های برپا شده است و تلاش داریم تا پایان تابستان و قبل از سرما و بارندگی‌های پاییزی کار مرمت را به اتمام برسانیم.