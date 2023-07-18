ظرفیت های مردمی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی بکارگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زراعتکار مقدم صبح سه شنبه در نشست شورای معاونین جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی بیان کرد: نظام اسلام، حکومتی مردمی بوده و حضور مردم پای ارمان های انقلاب باعث سرنگونی حکومت استبداد شده است.

وی با اشاره به مشارکت مردم در صحنه های مختلف انقلاب اعم از جنگ هشت ساله دفاع مقدس، اظهار کرد: در حال حاضر حرکت های مردمی در بحران ها هم نقش مهمی دارند به گونه ای که اگر مردم پای کار نباشند، دولت به تنهایی نمی تواند موفق عمل کند.

زراعتکار بیان کرد: طی چهل سال انقلاب، بروکراسی اداری در زمان بحران رعایت نمی شود اما در عرصه هایی اعم از اقتصاد باید بروکراسی ها حفظ شود، چراکه دغدغه مندی لازم نسبت به اینکه در عرصه اقتصاد هم در بحران به سر می بریم، احساس نشده است.

وی با بیان اینکه نقش دولت تسهیل گری، کنترل و هدایت است، افزود: علی رغم اینکه انقلاب که بر پایه و اساس مردم شکل گرفته و بنا بر این است که ظرفیت های مردمی برای رسیدن به آرمان تمدن نوین اسلامی محقق شود، دولت ها نقش مردم را نادیده گرفته اند.

دستیار استاندار خراسان جنوبی در امور مردمی سازی دولت با تاکید بر توجه و استفاده از ظرفیت های مردمی بیان کرد: نقش و مشارکت مردم در گفتمان امامین انقلاب پر رنگ است اما دولت ها این نقش ها را حذف کرده اند.

وی با اشاره به دولت کنونی مردمی، اظهار کرد: مدل های حکمرانی بدون در نظر گرفتن نقش مردم، اسلامی نمی شود و اگر مردم پای کار نیایند، موفق نخواهیم بود.

زراعتکار با بیان اینکه برای افزایش جلب مشارکت های مردمی، باید دولت مردان انقلابی با حضور در جامعه صحبت مردم را بشنوند، افزود: همچنین باید مردم نیازها و مشکلات را احصا کرده و راهکارها را ارائه و اجرا کنند.

وی با بیان اینکه هلال احمر توانسته مردم و داوطلبان را به خوبی پای کار بیاورد که این مدل باید به دیگر نهادها بست داده شود، بیان کرد: توانمندسازی مردم از اهمیت بالایی برخوردار است که می طلبد مورد توجه ویژه قرار گیرد.

دستیار استاندار خراسان جنوبی در امور مردمی سازی دولت از آغاز عملیات «شهریاران» در آینده ای نزدیک در سراسر کشور خبر داد و افزود: در این عملیات، فعالیت های که با همکاری مردم و دولت انجام شده، رصد و اقدامات شاخص جهت الگوسازی، مستند می شود.

محمد علی کاوسی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی هم با بیان اینکه مردمی ترین نهاد جمهوری اسلامی ایران، جمعیت هلال احمر است، گفت: هر قانونی که مجلس تصویب کند قبل از اجرا باید در شورای عالی تصویب شود که این نماد مردمی بودن هلال احمر است.