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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۶

پاکستان می‌تواند از منابع عظیم انرژی ایران استفاده کند

پاکستان می‌تواند از منابع عظیم انرژی ایران استفاده کند

سرکنسول ایران در کراچی پاکستان گفت از طریق توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف، پاکستان و ایران پتانسیل بالایی در تقویت مناسبات دارند.

به گزارش خبرنگارمهر به نقل از بیزینس رکوردر، حسن نوریان، سرکنسول ایران در کراچی پاکستان، طی دیدار با اعضای کلوپ رسانه‌های کراچی گفت که دو کشور پتانسیل تقویت روابط در سایه توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را دارند.

هیئت کلوپ رسانه‌های کراچی که به سرپرستی سعید سربازی، دبیر این انجمن، با سرکنسول ایران دیدار کرد پیشنهاد دیدار متقابل روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بین دو کشور را مطرح کرد که با پاسخ مثبت مقام ایرانی مواجه شد.

نوریان در این دیدار گفت که کشورمان برنج باسماتی، گوشت و برخی کالاهای اساسی را از کشورهای مختلف وارد می‌کند و این مسئله یک فرصت برای تجار پاکستانی است.

وی بر وجود پتانسیل برای همکاری بین دو کشور در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت منابع انرژی ایران می‌تواند برای پاکستان مفید باشد و به عنوان مثال اسلام آباد می‌تواند در این مسیر از فرصت ساخت خط لوله انتقال گاز ایران-پاکستان استفاده کند.

پیش بینی می‌شود دو کشور بتوانند از طریق تسهیل تعاملات چهره به چهره بین مردمان خود، شراکت قوی‌تر و مثمر ثمرتری داشته باشند.

کد مطلب 5839792
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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