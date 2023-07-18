به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر سید احمد فاضل‌زاده رئیس مؤسسه ISC اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ۳۷ دانشگاه در سامانه نظام ایده ها و نیازها درخواست خود را در طرح استادمحوری ثبت کرده اند.

وی افزود: از این میان تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران با ۱۵۷ نفر، دانشگاه صنعتی اصفهان با ۴۴ نفر، دانشگاه شیراز با ۳۹ نفر، دانشگاه شهید بهشتی با ۳۶ نفر و دانشگاه اصفهان با ۲۳ نفر بیشترین درخواست ثبت پارسا (پایان نامه ها و رساله) در درگاه استاد محوری (parsa.nan.ac) در این طرح را داشته اند.

فاضل زاده افزود: به طور کلی، تاکنون درخواست های ثبت پارسا توسط ۴۱۳ عضو هیئت علمی برای ۵۶۰ نیاز در سامانه بوده است.

وی گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، برنامه‌ی تحول علم و آموزش عالی و بر اساس برنامه های راهبردی، دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر لزوم پاسخگو بودن دانشگاه به نیازها و مسائل جامعه و به منظور اصلاح نظام پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی با محوریت استادان و اعطای حق انتخاب استادان برتر به داوطلبان مستعد متقاضی تحصیل در دوره های دکتری، شیوه‌نامه پذیرش دانشجویان دوره‌های دکتری به روش استاد محور تدوین و به مورد اجرا در می‌آید.

رئیس ISC ادامه داد: در شیوه پذیرش استاد محور، داوطلبان متقاضی دوره‌های دکتری تخصصی بر اساس امتیازات علمی کسب کرده در مراحل اول و دوم آزمون دکتری تخصصی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود، برای انتخاب استاد راهنمای رساله دوره دکتری از اولویت حق انتخاب برخوردار می‌شوند.

وی افزود: به همین منظور، تمام اعضای هیئت علمی مشمول این شیوه نامه در هنگام انتخاب رشته داوطلبان دوره‌های دکتری تخصصی در دفترچه انتخاب رشته کد اختصاصی خواهند داشت تا داوطلبان بتوانند استادان راهنمای مورد علاقه خود را براساس اولویت انتخاب کنند. این شیوه نامه در اجرای اقدام سوم از راهبرد اول مربوط به عامل دوم از چالش دوم برنامه تحول علم و آموزش عالی در سند تحول دولت سیزدهم و بر اساس مصوبه‌ی جلسه ۹۵۵ مورخ 2 مرداد 1401 شورای گسترش آموزش عالی تدوین شده است.

فاضل زاده خاطرنشان کرد: طبق آیین نامه پذیرش استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری مبتنی بر رفع نیاز در اجرای سیاست های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان، نخستین گام فرآیند اجرایی، انتخاب موضوع پایان نامه یا رساله (پارسا) پیشنهادی از میان موضوعات ثبت شده در سامانه نظام ایده ها و نیازها و تایید شورای پژوهش و فناوری دانشگاه است.

وی افزود: با توجه به اینکه هدف از این آیین نامه حل مسائل کشور است، لازم است موضوع انتخاب شده توسط دبیرخانه نظام ایده ها و نیازها به عنوان مساله حل نشده تایید و ظرفیت تعریف پارسا استادمحور برای آن مساله اعلام شود.

رئیس ISC افزود: استاد محوری یک طرح نوین برای کاربردی نمودن پارساهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و رفع مشکلات جامعه است. با توجه به رسالت نظام ایده ها و نیازها در جهت سوق دادن پارساها به سوی نیازهای کشور، در این شیوه استاد پذیرنده طرحی را برای رفع نیازهای پژوهشی و فناوری جامعه از سامانه نظام ایده ها و نیازها انتخاب و با کمک دانشجویان موفق و برتر اقدام به انجام آن می کند.

وی گفت: در واقع در طرح استاد محوری، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در صورتی که طرح و ایده هایی داشته باشند که نیازها و مشکلات جامعه را رفع کند، می توانند درخواست ثبت پارسا در راستای نیاز مربوطه را در سامانه ثبت نمایند. در صورتی که نیاز مربوطه در سامانه وجود نداشته باشد، امکان تعریف نیاز با شرط های ذکر شده در شیوه نامه اجرایی وجود دارد.

فاضل زاد ادامه داد: طرح استادمحوری متعلق به دانشگاه خاصی نبوده و همه دانشگاه های کشور از این طرح استفاده می کنند. سهمیه طرح استادمحوری به صورت سهمیه مازاد درنظر گرفته شده است. این طرح به دو صورت بدون آزمون برای دانشجویان استعداد درخشان و با پذیرش از طریق آزمون تعریف شده است. این طرح از آنجا که توسط متخصصین و پژوهشگران کشور انجام می شود؛ قطعا" تاثیر بسزایی در رفع نیازها و رشد جامعه و خودکفایی کشور دارد.

وی افزود: به منظور ایجاد انگیزه در اعضای هیات علمی جهت تعریف پارساهای کاربردی، در آیین نامه های ارتقا، پایه های تشویقی و پژوهانه امتیازهای ویژه در نظر گرفته شده است.

دستورالعمل نحوه اعطای پایه های تشویقی اعضای هیات علمی که ۶۰ پایه تشویقی را شامل می شود در سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات دولت رسیده است. بر اساس بند یک ماده ۵ این دستور العمل، به راهنمایی چهار سهم کامل رساله دکتری تخصصی (دفاع شده) و یا هشت سهم کامل پایان نامه نیاز محور کارشناسی ارشد (دفاع شده) بر اساس نیازهای مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) و با تایید معاونت پژوهشی و فناوری موسسه یک پایه (حداکثر سه پایه تشویقی) تعلق می گیرد.