به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر سید احمد فاضل زاده رئیس مؤسسه ISC در مراسم جشن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در محل مؤسسه ISC گفت: مفتخرم که امروز اعلام کنم تاکنون بیش از ۳۶۰ ایده توسط نیازپردازان در نظام ایدهها و نیازها مورد تأیید قرار گرفته است.
وی ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و تبریک مبعث پیامبر عظیم الشان اسلام، گفت: خداوند بزرگ را شاکریم که ملت دلاور و مقتدر ایران اسلامی، چهل و پنجمین بهار انقلاب اسلامی را جشن گرفته است. دهه فجر یادآور رشادتهای دلیرمردانی است که برای تحقق شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» از خودگذشتی و ایثار کردند. اینک در چهل و پنجمین بهار انقلاب شاهد شکوفایی و پیشرفت کشور در عرصههای مختلف علم و فناوری هستیم.
رئیس مؤسسه ISC گفت: مؤسسه ISC که مولود انقلاب اسلامی است در راستای مأموریتهای مهم خود در دولت مردمی سیزدهم، نظام ایدهها و نیازها که عنوان پنجره واحد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب شده را در جهت کاربردی کردن و جهت دهی به تحقیقات کشور توسعه داده است.
وی گفت: «نظام ایدهها و نیازها» با تأکید بر تکمیل زنجیره علم، فناوری و نوآوری با جامعه و صنعت، توسط ISC در سال ۱۴۰۱ راه اندازی شده است. نظام ایدهها و نیازها به عنوان یکی از راهکارهای کاربردی کردن دانش، طرحهای تحقیقاتی و پارساها (پایاننامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری)، پایش و پردازش نیازهای کشور، مشارکت عموم متخصصین جامعه در حل مسائل کشور، استفاده از ظرفیتهای گسترده موجود در کشور در کلیه سطوح و تکمیل زنجیره ایده تا پدیده و تجاریسازی نوآوریها، دستاوردهای پژوهشی و اختراعات در نظر گرفته شده است.
فاضل زاده خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ نیاز و ایده شامل ۱۱ هزار و ۱۷۱ نیاز و ۲ هزار و ۳۳۹ ایده در سامانه نظام ایدهها و نیازها ثبت شده است. همچنین ۶۲۳ سازمان خصوصی و دولتی در این سامانه به عنوان کارگزار مشارکت داشتهاند.
رئیس مؤسسه ISC گفت: تاکنون بیش از ۳۶۰ ایده توسط نیازپردازان در نظام ایدهها و نیازها مورد تأیید قرار گرفته است. که مرکز نوآوری شهید ستاری مس سرچشمه رفسنجان ۵۹ ایده، پارک کهگیلویه و بویراحمد ۳۸ ایده، پارک علم و فناوری یزد ۲۵ ایده، پارک سیستان و بلوچستان ۲۳ ایده و پارک علم و فناوری همدان با ۱۶ ایده به ترتیب بیشترین نقش را در به همرسانی عرضهها و تقاضاها در نظام ایدهها و نیازها داشتهاند.
فاضل زاده گفت: تعداد ۷۳۷ رساله دکتری و ۶۰۵ پایان نامه کارشناسی ارشد (در مجموع ۱۳۴۲ پارسا) براساس نیازهای کشور در سامانه نظام ایدهها و نیازها تعریف شده است. تعداد رسالههای دکتری به ترتیب در حوزههای موضوعی فنی و مهندسی (۲۵۸)، علوم انسانی (۱۹۳)، علوم پایه (۱۲۳)، کشاورزی و منابع طبیعی (۵۰)، هنر (۳۷)، علوم بهداشت (۲۸) و دامپزشکی (۶) بوده است و تعداد پایان نامههای کارشناسی ارشد به ترتیب در حوزههای موضوعی فنی و مهندسی (۲۲۰)، علوم پایه (۱۳۰)، علوم انسانی (۹۵)، کشاورزی و منابع طبیعی (۵۶)، علوم بهداشت (۱۸)، هنر (۱۳) و دامپزشکی (۶) بوده است.
وی افزود: در این طرح همه دانشگاهها میتوانند مشارکت نمایند. در نخستین فرآیند جذب دانشجو در طرح استادمحوری دانشگاه صنعتی اصفهان با ۱۷۱ پارسا، دانشگاه شهید بهشتی با ۱۴۵ پارسا، دانشگاه تهران با ۱۳۸ پارسا، دانشگاه اصفهان با ۱۳۸ پارسا و دانشگاه شیراز با ۱۱۷ پارسا به ترتیب بیشترین مشارکت را در این طرح داشتهاند. جزئیات دومین فرآیند طرح استادمحوری برای جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی مبتنی بر حل نیازهای کشور در نیمسال اول سال ۱۴۰۳ به زودی اعلام خواهد شد.
رئیس مؤسسه ISC گفت: امکان برگزاری کارگاههای آموزشی توسط دبیرخانه نظام ایدهها و نیازها برای دانشگاهیان فراهم است و برای این منظور کافی است درخواست دانشگاه به آدرس رایانامه info@nan.ac ارسال شود.
نظر شما