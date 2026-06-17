برخورد قانونی دانشگاه تهران با استادان دارای غیبت غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، جلسه خرداد شورای دانشگاه تهران، در تالار امیرکبیر دانشگاه، با حضور رئیس و اعضای شورای دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام محرّم که ایام سوگواری سید و سالار شهیدان است، اظهار امیدواری کرد که توفیق بهره‌مندی از مجالس عزای سیدالشهداء نصیب همگان شود و تفکر عاشورایی آزادگی و مقاومت در برابر ستم، در زندگی همه جاری باشد.

امید با تبریک پیروزی کشور در عرصه میدان و مذاکرات و تقدیر از مردم و مجاهدان کشور گفت: دانشگاه متعهد شده است در دوران پساجنگ در همه عرصه‌ها و حوزه‌ها، توان خود را در اختیار کشور قرار دهد و از آنجا که در موضوع آب، کارگروه دانشگاه فعالیت خوبی در سطح ملّی داشته است، درخواست‌های مختلفی برای ورود دانشگاه به دیگر کلان مسأله‌های کشور وجود دارد.

رئیس دانشگاه تهران هم‌چنین ضمن اعلام رونمایی از یکصد نسخه خطی اهدایی دفتر حضرت آیت الله سیستانی به کتابخانه مرکزی، از این اقدام مهم و تلاش‌های رئیس کتابخانه مرکزی در این خصوص تقدیر نمود. هم‌چنین در این‌باره، از اختصاص اعتبار ویژه بنیاد جمیلی برای خرید تعدادی دیگر از نسخ خطی برای کتابخانه تقدیر شد.

غیبت استادان بدون مجوز قانونی تخلف است

موضوع دیگری که رئیس دانشگاه به آن اشاره کرد، عدم حضور برخی از استادان در دانشگاه است. امید در این خصوص گفت: عدم حضور استادان در دانشگاه و غیبت آنها، بدون طی تشریفات قانونی و اخذ مجوز از دوایر مربوط در دانشگاه، تخلف از قانون است و در صورت احراز تخلف، به طور ویژه رسیدگی می‌شود. برخورد جدّی با این موضوع را نباید، انتظامی‌کردن دانشگاه تلقی کرد، چرا که به هر حال نوعی تخلف آشکار از قوانین است.

رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برگزاری همایش دو روزه «افق‌های نو در فعالیت‌های علمی بین‌المللی دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری جمهوری اسلامی ایران»، گفت: موضوع مهم ارتباطات دانشگاهی در حوزه بین‌الملل، از جمله ارتباط اساتید، جذب دانشجوی بین‌المللی و تبادل استاد و دانشجو، از جمله مسائلی است که می‌توان آن را پیشران و موتور محرکه پیشرفته علمی دانست. در این حوزه، تلاش افراد خیلی مؤثر است و امیدواریم بتوان دانشگاه را در این راه، به طور جدّی به تحرک واداشت و مسیرهای تازه در این خصوص باز کرد.

آشفتگی بصری محوطه دانشگاه، مورد پذیرش نیست و باید اصلاح شود

در ادامه جلسه، موضوع آشفتگی محیطی دانشگاه به دلیل استقرار سازه‌های موقت غیرمرتبط با فعالیت دانشگاه توسط نهادهای بیرونی و اشیا و منصوباتی که باعث این آشفتگی شده است، توسط دکتر حامد مظاهریان مطرح شد. ایشان تاکید کرد که این در شأن محیط دانشگاه نیست که چنین آشفتگی‌هایی صوری و بصری در آن دیده شود و باید به طور جدّی مورد اعتراض واقع شود؛ چرا که محیط، همواره در رویکرد و رفتار و روابط افراد تأثیر جدّی دارد.

در این زمینه مقرر شد مکاتباتی که قبلاً در خصوص این موضوع با ستاد نماز جمعه و نهادهای مرتبط دیگر انجام شده، تداوم یابد تا این مسئله حل شود.

موضوع نحوه اطلاع‌رسانی از جلسات شورای دانشگاه نیز، مجدداً توسط رحمت ستوده قره‌باغ مطرح شد که در این زمینه، توضیحاتی توسط معاون مرکز حوزه ریاست و روابط‌عمومی دانشگاه، با استناد به سابقه موضوع و آئین‌نامه‌های نحوه اداره شورا ارائه گردید. مقرر شد در این خصوص نیز با لحاظ جمیع جهات، روند اطلاع‌رسانی از جلسات و ثبت و ضبط مذاکرات، اقدامات اصلاحی بررسی و در صوت لزوم مورد اقدام قرار گیرد.

در ادامه جلسه، علی اکبرموسوی موحدی، در خصوص موضوع دریافت شهریه از دانشجویان دکتری استعداد درخشان با معرفی استاد ممتاز و عدم انطباق این موضوع با مقررات استعداد درخشان توضیحاتی ارائه و درخواست اصلاح رویّه در این خصوص را داد. در این زمینه، فدایی نژاد، معاون آموزشی دانشگاه توضیحاتی ارائه نمود و مقرر شد با توجه به اختلاف در تفسیر مقررات مرتبط، موضوع اصلاح این مقرره و آئین نامه مربوطه، توسط رئیس دانشگاه از وزیر علوم درخواست و این مشکل رفع شود.

تصویب شیوه‌نامه نحوه انتخاب اعضای حقیقی هیأت ممیّزه دانشگاه

بررسی «شیوه‌نامه نحوه انتخاب اعضای حقیقی هیأت ممیّزه دانشگاه تهران» به عنوان دستور اصلی جلسه نیز مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون بندهای آن، این آئین‌نامه به تصویب رسید.