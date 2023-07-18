به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، اولین دوره مسابقات ورزشهای بیلیاردی قهرمانی کنفدراسیون جهانی ورزشهای بیلیاردی (WCBS) ۲۰۲۳ از تاریخ ۲۳ تا ۱۷ جولای ۲۰۲۳ (۲۶ تیر تا اول مرداد ۱۴۰۲) در آنکارا - ترکیه برگزار می شود. محل برگزاری این مسابقات مجموعه بیلیارد TBF در آنکارا خواهد بود.

امیر سرخوش ملی پوش با تجربه و مطرح اسنوکر کشورمان که قهرمانی چند دوره آسیا و نایب قهرمانی مسابقات جهان را نیز در کارنامه خود دارد از طرف کنفدراسیون ورزشهای بیلیاردی آسیا (ACBS) سهمیه حضور در این مسابقات را بدست آورده است.

مسابقات چهار رشته کاروم، ایت بال چینی یا هی بال ، ناین بال و اسنوکر در این دوره برگزار می شود. این اولین باری است که رشته ایت بال چینی که به نام جدید خود Heyball شناخته می شود، در یک رویداد مهم در کنار رشته های ورزشی بیلیاردی شناخته شده دیگر دراین مسابقات مهم و معتبر حضور خواهد داشت.

این مسابقات یک رویداد تیمی خواهد بود و در مجموع هشت تیم (۶۴ بازیکن) ( ۲ آسیا، ۲ اروپا، ۱ آمریکا، ۱ آفریقا و ۱ اقیانوسیه و ۱ تیم منتخب جهان ) در این مسابقات شرکت خواهند کرد. فرمت این رویداد منحصر به فرد است، تیم ها برای کسب امتیاز با یکدیگر رقابت خواهند کرد. دو تیمی که پس از چهار روز بیشترین امتیاز را کسب کرده اند در روز پنجم به مرحله نهایی راه می یابند. فرمت مسابقات به این صورت است که در مرحله گروهی تیم ها روزانه دو بار به مدت سه روز و یک بار در روز چهارم به رقابت خواهند پرداخت.

مجموع جایزه نقدی این مسابقات ۱۲۰۰۰۰ دلار آمریکا است.