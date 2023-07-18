به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نقشه‌های یابی و تحلیل برونداد الگوهای پیش‌بینی عددی، وضعیت جوی استان تهران طی پنج روز آینده آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

از عصر امروز تا پنجشنبه (۲۷ تا ۲۹ تیرماه) با گذر یک موج ضعیف در بیشتر نواحی استان وزش باد نسبتاً شدید، در ارتفاعات و نواحی جنوبی و غربی در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید گاهی وزش باد خیلی شدید و در نواحی مستعد خیزش موقت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و کاهش دید مورد انتظار است.

امروز تا فردا کاهش نسبی دما و از پنجشنبه تا شنبه روند تدریجی افزایش دما در سطح استان پیش بینی می‌شود و در ساعت‌های بعد از ظهر تا امشب تا پنجشنبه افزایش ابر در نیمه شمالی استان و رخداد بارش پراکنده با احتمال رعد و برق در ارتفاعات شمالی پیش‌بینی می‌شود.

ورامین با بیشینه دمای ۴۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.