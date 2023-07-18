اولین گروه حجاج سرزمین وحی به خوزستان بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رزاز پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: اولین پرواز برگشت حجاج خوزستان بامداد امروز از کشور عربستان به مقصد فرودگاه بین‌المللی شهید قاسم سلیمانی اهواز انجام شد.

وی اضافه کرد: از مردم درخواست می‌شود به هنگام بازگشت زائران به فرودگاه مراجعه نکنند زیرا به دلیل فعالیت‌ها و پروژه‌هایی که در محوطه فرودگاه در حال انجام است، امکان استقبال از آن‌ها وجود ندارد.

مدیرکل فرودگاه‌های خوزستان خبر داد: بازگشت حجاج خوزستانی در قالب ۲۸ کاروان تا ۳۱ تیرماه سال‌جاری ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، کاروان‌های حج تمتع امسال از استان خوزستان از ۲۱ خردادماه به عربستان اعزام شدند و همه حجاج خوزستانی مدینه اول بودند.