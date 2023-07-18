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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۸

دبیر ستاد عفاف و حجاب سازمان تبلیغات اسلامی:

جایگاه خانواده و زنان باید در مدارس تعریف و تبیین شود

جایگاه خانواده و زنان باید در مدارس تعریف و تبیین شود

سنندج - دبیر ستاد عفاف و حجاب سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مهمترین و اصلی ترین مسئله در خانواده جایگاهی است که باید برای زن تعریف شود و فرهنگیان می‌توانند در این راستا به آن در مدارس بها دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جنتی روز سه شنبه در نشست هم‌اندیشی جهاد تبیین ویژه معلمین که در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان برگزار شد، اظهار داشت: مسئله عفاف و حجاب در جامعه نباید با محجور بودن و در خانه ماندن پیوند بخورد بلکه می‌تواند باعث شکوفایی استعداد زنان شود.

وی با اشاره به فرمایشات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص جایگاه زنان در جامعه اسلامی، افزود: زنان ما رهبران این انقلاب و محوری‌ترین نقش را در مدیریت خانواده و جامعه دارند.

حجت‌الاسلام جنتی عنوان کرد: مهمترین پایگاه حفظ جامعه ما در مقابل خطرها خانه و مادر خانواده است و اگر به آن بها بدهیم در این راه موفق می‌شویم.

دبیر ستاد عفاف و حجاب سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره سبک زندگی نظام سرمایه داری غربی گفت: در نظام سرمایه‌داری غرب، زن به عنوان بهترین نیروی تبلیغاتی، کارگری و عنصر مصرف کننده است و هویت او بدون مادر و همسر بودن ارزش پیدا می‌کند.

وی اظهار کرد: امروز دختران و زنان ما در جامعه از خیلی از مسائل در جامعه مصون می‌شوند و اگر خانواده از هم بپاشد با کوچک‌ترین ضربه دچار مشکل خواهند شد.

حجت‌الاسلام جنتی زن را به عنوان مدیر عاطفی و خانواده در جامعه نام برد و افزود: زن باید به جایگاه واقعی خود در جامعه برگردد و اگر بخواهیم در جامعه از مسئله خانواده حمایت کنیم باید جایگاه زن را به معنای کلمه ارج و به بالاترین حد برسانیم.

وی عنوان کرد: امروز نپرداختن به مسئله حجاب و عفاف موجب می‌شود در رقابت‌های غلط ظاهرنمایی سبقت بگیرد.

وی با اشاره به تمایلات دختران جامعه به عنوان مهمترین مسئله برای هدایت به حجاب و عفاف اظهار کرد: اگر نقش اجتماعی خانم در جامعه مشهود باشد و مشاورین و معلمین در مدارس و مراکز آموزشی آن را پیدا کنند می‌توانند دختران پیرامون خود را اصلاح و آنان را بیشتر با نقش اجتماعی آشنا و هدایت کنند.

دبیر ستاد عفاف و حجاب سازمان تبلیغات اسلامی در پایان با اشاره به اهداف غرب در راه منحرف کردن دختران و جوانان ما از آرمان‌های انقلاب اسلامی افزود: مسیری که غرب و نظام سرمایه داری با از بین بردن عفاف و حجاب شروع کرده است انتهای آن خروج از خانه و خانواده است و هر چه ترویج پیدا کند دختران جامعه از مدیریت خانواده فاصله گرفته و ما باید در این راستا هوشیارانه رفتار کنیم.

کد مطلب 5840019

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