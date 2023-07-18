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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۰

نماینده ولی فقیه در مازندران:

برخی دهیاران و شوراها در تجاوز به منابع طبیعی دخیل هستند

برخی دهیاران و شوراها در تجاوز به منابع طبیعی دخیل هستند

کلارآباد- نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: برخی از شوراها و دهیاران در محلات در دست اندازی و و تجاوز به منابع طبیعی دخیل هستند و باید جلوی تاراج انفال را گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر سه شنبه در جمع ائمه جمعه در کلارآباد، ضمن عرض تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت سید و سالار شهیدان و تقدیر از دبیری سپاه برای اجرای طرح مهدوی در مساجد استان، برپایی نمایشگاه بسیج و سپاه با حضور مساجد برگزیده در کشور را اقدام خوبی دانست.

وی با اشاره به وجود چهار هزار و ۶۶۰ مسجد در استان، میانگین اقامه نماز جماعت را در مساجد استان ۴۲ درصد و بالاتر از میانگین کشوری دانست و گفت: ظرفیت مساجد را مغفول و متروک گذاشته ایم.

وی با عنوان اینکه مازندران استانی داری شمار بالای روحانی دانست و گفت: می‌توان مساجد بیشتری را برای برپایی نماز جماعت در آن فعال کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران ضمن اظهار امیدواری از پیاده شدن طرح محلات مهدوی در استان، عنوان کرد: ما باید محلات را بر محور مسجد فعال کنیم و باید محله مسجد محور به خانه مهدوی تبدیل کنیم.

آیت الله محمدی لائینی با عنوان اینکه خانه مهدوی نیز باید بر محور همین خانه باشد، یادآور شد: امروز هم دچار یک فتنه بزرگ اجتماعی و فرهنگی هستیم و راه برون رفت از فتنه حاضر تبعیت از رهبری و ولایت است.

آیت الله محمدی لائینی با تاکید بر اینکه باید فتنه امروز را جدی بگیریم، گفت: در ایام محرم احتمال دارد این فتنه تبدیل به یک رویایی و تقابل، دهن کجی و توهین به مقدسات و ارزش‌ها شود و مسئولان امر باید از همین الان تدبیر کرده و فضای مراسم‌ها را درست مدیریت کنند.

وی خاطرنشان کرد: مسجد ظرفیت حل مسائل را با آوردن مردم به پای کار دارد برای امام‌محور کردن محلات باید با این امامان هماهنگی لازم را داشته باشید.

آیت الله محمدی لائینی گفت: ما می‌دانیم که برخی از دهیاران و شوراها خودشان دست اندرکار تجاوز به منابع طبیعی و سوءاستفاده‌ها هستند و باید جلوی تاراج انفال و منابع طبیعی گرفته شود.

این مسئول با بیان اینکه سفر دوم رئیس‌جمهور به مازندران در پیش است، اظهار داشت: برای داشتن یک محله موفق باید نظام اداری را پاکسازی کنند که دولتمردان ما بتوانند از حکومت به حکمرانی اسلامی برسند، یعنی مسئولان کارآمد باشند.

کد مطلب 5840029

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