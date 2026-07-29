احیای مسجد پویایی محلات را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی ظهر چهارشنبه در جلسه قرارگاه راهبردی مساجد استان مازندران، ضمن تسلیت ایام و قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسم اربعین، اظهار کرد: احیای مسجد در حقیقت به احیای محله می‌انجامد و هر اندازه مسجد در متن زندگی مردم قرار گیرد، آثار آن در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و دینی نمایان‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای طرح محله‌های مهدوی و رویکرد مسجدمحوری، افزود: مسجد یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های حل مسائل اجتماعی است و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در پرتو نقش‌آفرینی این نهاد مردمی قابل کاهش و برطرف شدن است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر اینکه فعالیت‌های مسجد نباید تنها به مخاطبان همیشگی آن محدود شود، تصریح کرد: باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که افرادی که تاکنون ارتباطی با مسجد و نماز ندارند، به سمت ارزش‌های دینی و انقلابی جذب شوند و تنها با جامعه مخاطبان فعلی مساجد کار نکنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در کنار این موضوع، افراد زیادی هستند که اهل نمازند اما ارتباط مستمری با مسجد ندارند و لازم است زمینه حضور و مشارکت بیشتر آنان نیز در مساجد فراهم شود.

آیت‌الله محمدی‌لائینی با اشاره به نقش گذشته پایگاه‌های مقاومت بسیج و کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در جذب مردم، گفت: این مجموعه‌ها زمانی بازوی مؤثری برای رونق مساجد بودند، اما امروز بسیاری از آنها تنها عنوان و نام فعالیت را یدک می‌کشند و لازم است کارکرد واقعی خود را بازیابند.

وی با بیان اینکه باید افراد نمازنخوان را به نماز و نمازخوان‌ها را به مسجد سوق داد، خاطرنشان کرد: نتیجه و خروجی جلسات، برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های ما باید افزایش تعداد افرادی باشد که اهل نماز و مسجد شده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین بر ضرورت تغییر شاخص‌های ارزیابی مساجد تأکید کرد و افزود: در آمارهای سالانه نباید تنها تعداد مساجد ثبت شود، بلکه لازم است تعداد مأمومان و میزان حضور مردم در مساجد نیز به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی مورد توجه قرار گیرد تا بتوان میزان اثرگذاری فعالیت‌های مساجد را به‌درستی ارزیابی کرد.