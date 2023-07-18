افشای اطلاعات حساس نظامی آمریکا با یک اشتباه تایپی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه بی بی سی، میلیونها ایمیل حساس نظامی آمریکا برای کشور مالی ارسال شد.
میلیونها ایمیل نظامی آمریکا به دلیل یک اشتباه تایپی، به کشور مالی، متحد روسیه، ارسال شده است. این ایمیلها حاوی اطلاعات بسیار حساس بودند.
فایننشال تایمز در این باره گزارش داد که به دلیل این اشتباه تایپی اطلاعات بسیار حساسی از جمله اسناد دیپلماتیک، اظهارنامه مالیاتی، رمز عبور و جزئیات سفر افسران ارشد نظامی آمریکا فاش شده است.
در حالی که دامنه مورد استفاده ارتش ایالات متحده در ایمیلها ".MIL" است، به اشتباه از دامنه ".ML"، که مورد استفاده کشور مالی است، برای ایمیلهای مذکور استفاده شده است.
برخی از این ایمیلها از سوی کارکنان ارتش، آژانسهای مسافرتی که با ارتش ایالات متحده کار میکنند، اطلاعات ایالات متحده، پیمانکاران خصوصی و دیگران به صورت اشتباه ارسال شدهاند.
یک کارآفرین اینترنتی هلندی، که دامنه را برای مالی مدیریت میکند، در ابتدا به این موضوع پی برد. فایننشال تایمز به نقل از این کارآفرین نوشت که بیش از یک دهه است که این اتفاق افتاده است.
این فرد تاکنون ۱۱۷ هزار ایمیل اشتباه را جمعآوری کرده است.
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