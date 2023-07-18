به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا بدون پاسخ مستقیم به این پرسش که آیا واشنگتن از حمله تروریستی منتسب به اوکراین در پل کریمه حمایت کرده است یا خیر، گفت که آمریکا شرایط را «رصد» می‌کند.

بلینکن در نشستی مطبوعاتی در واکنش به سوالی درباره این حمله تروریستی گفت: دراین‌باره اظهارنظر خاصی ندارم. شرایط را رصد می‌کنیم. البته به عنوان یک نظر کلی می‌توانم بگویم که اوکراین باید خودش درباره چگونگی هدایت این جنگ و دفاع از قلمرو، مردم و آزادی‌اش تصمیم بگیرد.

مقامات روسیه گفته‌اند که پل کریمه موسوم به «کرچ» دیروز(دوشنبه) با دو پهپاد دریایی هدف حمله قرار گرفته است. انفجار ناشی از این حمله به هیچکدام از ستون‌های پل آسیب نرساند اما بخشی از جاده که یک خانواده با خودرو در حال عبور از آن بودند را کند و در نتیجه دو تن از سرنشینان خودرو(پدر و مادر) کشته شدند و دختر نوجوان‌شان نیز به‌دلیل جراحت به بیمارستان منتقل شد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه درباره این حمله گفت: این حادثه یک حمله تروریستی دیگر از جانب رژیم کی‌یف بود. این جنایت از لحاظ نظامی بی‌فایده بود چون مدت‌هاست که از پل کریمه برای ترابری نظامی استفاده نمی‌شود و از لحاظ انسانی، بی‌رحمانه است زیرا تنها غیرنظامیان بیگناه را کشت و مجروح کرد.

پوتین همچنین متعهد شد که مسکو این حمله را به سرعت و با شدت تلافی خواهد کرد. این دومین حمله نافرجام کی‌یف به پل کریمه بود. این پل در سال ۲۰۱۸ احداث شد و شبه‌جزیره کریمه را به روسیه متصل می‌کند. مقامات اوکراینی اوایل ماه جاری اذعان کردند که اکتبر ۲۰۲۲ در حادثه انفجار یک کامیون حامل مواد منفجره روی این پل که جان سه نفر را گرفت، دخالت داشته‌اند.