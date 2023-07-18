به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، ناصر اسکندری در گفت‌وگوی تلویزیونی با اعلام این خبر، افزود: در طی هفته گذشته افزایش شدید دمای هوای کشور در کنار ماندگاری آن موجب شده بود که در مناطق جنوبی دمای هوا به بالای ۵۰ درجه برسد. ولی با تلاش جمعی همکاران صنعت برق کشور و همراهی مؤثر مشترکان هیچ مشکلی در تأمین برق کشور به وجود نیامد.

وی با تاکید بر اینکه نیروگاه‌ها با حداکثر ظرفیت آماده تأمین برق مورد نیاز کشور هستند، ادامه داد: در هفته گذشته میزان مصرف برق کشور با ورود به کانال ۷۲ هزار مگاوات رکورد جدیدی را در این بخش به ثبت رساند.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی اضافه کرد: براساس پیش‌بینی صورت گرفته در هفته آینده شاهد افزایش دمای هوا در مناطق جنوبی و شمالی کشور خواهیم بود که این امر موجب رشد مصرف برق در کشور خواهد شد. خوشبختانه با آمادگی بالای ۹۸ درصدی که در نیروگاه‌های کشور وجود دارد و تعمیرات بهینه‌ای که در نیروگاه‌ها توسط متخصصان داخلی کشور صورت گرفته است، واحدهای تولید برق کشور آمادگی کاملی برای تأمین انرژی مورد نیاز مشترکان خواهند داشت.

اسکندری با اشاره به اینکه بیشترین میزان مصرف برق کشور طی هفته گذشته با رقم ۷۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات به ثبت رسیده است، گفت: این هفته با کاهش نسبی دمای هوا نسبت به هفته گذشته شاهد سیر نزولی مصرف برق در کشور بوده‌ایم ولی در هفته آینده با افزایش مجدد دمای هوا روزهای سنگینی در حوزه مصرف برق رقم خواهد خورد که در این راستا لازم است مشترکان توجه ویژه‌ای به حوزه مدیریت مصرف برق داشته باشند تا با آمادگی کامل نیروگاه‌های کشور بتوانیم روزهای اوج مصرف هفته آینده را نیز بدون مشکل سپری کنیم.