به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اینتل ریپابلیک، اتحادیه اروپا امروز سه شنبه از دادگاه کیفری بین المللی (ICC) درخواست کرد تا برای «الکساندر لوکاشنکو» رییس جمهور بلاروس حکم بازداشت صادر کند.

اعضای پارلمان اروپا با طرح ادعایی مضحک اعلام کردند که نگران پیروی بلاروس از روسیه، سرکوب های ادعایی مقامات مینسک و مسئولیت این کشور در قبال جنایات ارتکابی ادعایی در اوکراین هستند!

پارلمان اروپا همچنین مشارکت «الکساندر لوکاشنکو» در آنچه این نهاد مدعی «اخراج غیرقانون» کودکان اوکراینی است را محکوم می کند.

رسانه «کی یف ایندیپندنت» در این خصوص اعلام کرد که در بیانیه صادره از سوی پارلمان اروپا در این ارتباط آمده است: با توجه به اینکه دادگاه کیفری بین‌ المللی قبلاً حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و «ماریا لووا-بلوا» (Maria Lvova-Belova) کمیسر حقوق کودکان روسیه را صادر کرده است، نمایندگان پارلمان اروپا از دیوان کیفری بین‌ المللی می‌ خواهند تا حکم بازداشت مشابهی را برای (الکساندر لوکاشنکو) بررسی کند.

بر اساس اعلام این رسانه، نهاد قانونگذاری اتحادیه اروپا در بیانیه خود ادعا کرد که بلاروس تحت دولت لوکاشنکو مسئولیت جنایات ارتکابی علیه اوکراین، به ویژه اخراج کودکان اوکراینی را بر عهده دارد!

بیانیه مذکور می افزاید: پارلمان اروپا خواستار انجام تمام اقدامات لازم در سطح بین‌ المللی شده است تا از پیگرد کیفری سران بلاروس اطمینان حاصل شود!

این بیانیه همچنین نسبت به تبعیت فزاینده بلاروس نسبت به مسکو هشدار داد و با نقض منشور ملل متحد در لزوم عدم مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل، از اتحادیه اروپا خواسته است تا با قاطعیت بیشتری از مخالفان بلاروس حمایت کند.