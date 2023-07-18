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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۳۵

تفاهم نامه وزارت نفت و کشور برای تولید سوخت حاصل از مواد زائد

تفاهم نامه وزارت نفت و کشور برای تولید سوخت حاصل از مواد زائد

تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت نفت و وزارت کشور با هدف اجرای پروژه‌های مرتبط با تولید سوخت حاصل از مواد زائد و استفاده از آن به‌عنوان جایگزین سوخت‌های فسیلی امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت نفت و وزارت کشور به منظور اجرای تدابیر و منویات مقام معظم رهبری، برگرفته از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴)، همچنین قانون اصلاح الگوی مصرف، برنامه پنج ساله ششم توسعه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مصوبات شورای اقتصاد، مصوبات شورای عالی انرژی و سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر توسعه ظرفیت‌ها، ایجاد هم‌افزایی و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان از طریق مشارکت دستگاه‌ها تحت عنوان تولید سوخت از پسماند عادی (RDF: Refuse Derived Fuel) امضا شد.

هدف از امضای این تفاهم‌نامه توسعه و ایجاد بستر تعامل و همکاری‌های مشترک و زمینه‌سازی با هدف اجرای پروژه‌های مرتبط با تولید سوخت حاصل از مواد زائد (بخشی از زباله جامد شهری قابل اشتعال شامل مخلوطی از کاغذ، مقوا، پلاستیک، پارچه، چرم، چوب، لاستیک و مواد زیست‌تخریب‌پذیر که می‌توان از آنها محصولی دارای ارزش حرارتی بالا تولید کرد) و استفاده از آن به‌عنوان جایگزین سوخت‌های فسیلی، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی حاصله از دفن پسماندها از جمله آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی، تفکیک پسماندها و تولید RDF به‌منظور ایجاد ارزش افزوده است.

شناسایی و معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپای فعال در صنعت نفت با پتانسیل فعالیت در زمینه تولید RDF، توسعه شبکه همکاری فناورانه برای هم‌افزایی، پرهیز از موازی‌کاری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا و اتخاذ تمهیدات و سازوکار استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید یا بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست به‌منظور حمایت از صنایع استفاده‌کننده از سوخت جایگزین RDF به جای سوخت‌های فسیلی رایج از اهم محورهای همکاری این تفاهم‌نامه است.

همچنین مدیریت و برنامه‌ریزی به‌منظور تفکیک و جمع‌آوری مواد زائد مورد نیاز تولید RDF بر اساس کمیت و کیفیت مورد نظر فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه، تهیه و تدوین برنامه مدیریت پسماندهای مورد نیاز در تولید RDF و جانمایی مکان‌های جمع‌آوری، توسعه، تکمیل و راه‌اندازی واحدهای تولید RDF در مقیاس صنعتی به همراه تضمین تأمین بلندمدت (حداقل ۱۵ سال) خوراک هم‌زمان با بازاریابی و شناسایی صنایع آماده استفاده از RDF و عقد قراردادهای خرید تضمینی از طریق مدیریت‌های اجرایی پسماندهای عادی از دیگر محورهای همکاری این تفاهم‌نامه است.

کد مطلب 5840238

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