به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه جشنواره قرآنی آرمان عصر امروز سه شنبه ۲۷ تیرماه با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در برج میلاد برگزار شد.

در ابتدا مهدی غلامنژاد قاری برجسته بین المللی به تلاوتی از آیات قرآن پرداخت و سپس مهدی سیفی دبیر شورای عالی قرآن و عترت شهرداری تهران در ادامه گفت: در روایات داریم اهل القرآن اهل خدا بوده و از خاصان درگاه حق هستند.

وی با تقدیر حضور شهدای مدافع حرم و پیشکسوتان و مفسران عرصه قرآن کریم افزود: از ابتدای ماه مبارک رمضان همزمان با آغاز سلسله جشنواره‌های مردمی آرمان که به نام شهید آرمان علی وردی نامگذاری شده است به دستور شهردار تهران آغاز شد.

سیفی افزود: در ادامه سلسله‌های جشنواره مردمی این جشنواره قرآنی با محوریت سوره حجرات بسیار مورد توجه قرار گرفت. شرکت کنندگان در این جشنواره در سه بخش حفظ، قرائت، تفسیر به رقابت پرداختند.

وی با اشاره به پویش صلوات خاصه امام رضا (ع) گفت: کودکان مخاطب این پویش هستند. به موازات این جشنواره برنامه زنده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی تقدیم می‌شد و بسیاری از علاقه مندان از صدا و سیمای کشور در این رقابت شرکت کردند. بیش از شش هزار و ۵۰۰ نفر در این رقابت شرکت کردند. افراد زیادی نمرات بالایی کسب کردند که به نفرات برتر هدایایی تقدیم شد.

دبیر شورای عالی قرآن و عترت شهرداری با اشاره به بخش بین الملل گفت: کشورهای حوزه مقاومت در کشورهای ترکیه، عراق، پاکستان و لبنان و دیگر کشورهای اسلامی نسیمی از رقابت‌های جشنواره بین المللی قرآن وزیدن گرفت و فعالیت‌های قرآنی در این کشورها تحت عنوان جشنواره انجام شد و این کشورها در برگیرنده معارف قرآنی شدند.

وی ادامه داد: بنا داریم در شورای عالی قرآن با همکاری اساتید و مؤسسات در شش ماه دوم در شهر تهران اتفاقات خوبی را در عرصه قرآن رقم بزنیم. در فصل تابستان برنامه‌های قرآنی را در محلات شهر تهران برگزار خواهیم کرد، تا ۳۵۲ مسجد و محله قرآنی را به عرصه ظهور برسانیم. باید بتوانیم سه ضلع مسجد و مدرسه و خانه را با محوریت سوره هجران همگام و هم مسیر قرار دهیم.

سپس گروه سرود آرمان به اجرای قطعاتی پرداختند که با تشویق حضار همراه شد.

شهردار تهران: دستگیری قرآن برای هرکسی بنابر میزان اعتقاداتش رقم می‌خورد

علیرضا زاکانی شهردار تهران با تسلیت ایام محرم در این مراسم گفت: امروز اولین حرکت قرآنی و کار گسترده که با نام آرمان آغاز شد به اتمام رسید و استمرار خواهد داشت. از همه قرآن آموزان و اساتید بزرگ قرآنی تشکر می‌کنیم.

وی ادامه داد: قرآن راه هدایت انسان‌ها و مسیر پر عظمت رسیدن به افق‌های انسانی است لذا پیامبر اسلام فرمود: «تفاوت قرآن با کلام دیگران تفاوت خدا با بندگان است.»لذا دریای عمیقی است که هرکسی توفیق بهره برداری از آن داشت عجایب مختلفی را خواهد چشید. امام خمینی (ره) در اواخر حیاتش غبطه می‌خورد چرا بیشتر با قرآن سیر نکرده است. عظمت قرآن عظمت بی مثالی است.

زاکانی با بیان خاطره‌ای در عملیات بیت المقدس سال ۶۶ گفت: رسم بین رزمندگان توجه به قرآن بود پای سنگرهای عراق که می‌رسیدم رزمندگان «وجعلنا من بین ایدیهم سدا» می‌خواندند و معتقد بودند که دشمن نخواهد دید و این را چندین بار تجربه کرده بودیم.

شهردار تهران با بیان اینکه تجلی قرآن و دستگیری قرآن برای هرکسی بنابر میزان اعتقاداتش است که با تمسک و توجه به قرآن دنبال می‌کند، ادامه داد: بارها در دفاع مقدس صحنه‌های را دنبال می‌کردیم که آیه‌های قرآن برایمان مجسم می‌شد. در سختی و شرایط دل به قرآن داشتن به ما اطمینان خاطر می‌داد.

وی افزود: هر کجا به قرآن توسل و تمسک کردیم پیروز شدیم و هر کجا فاصله گرفتیم شکست خوردیم.

زاکانی تصریح کرد: امیدواریم در کلان شهر تهران پرچم قرآن چنان برافراشته شود تا انتظارات رهبر معظم انقلاب در این زمینه برآورده شود.بیشترین فعالیت ما باید از سوی محلات انجام شود و معاونت اجتماعی مأموریت جدید خود را در این زمینه پیگیری خواهد کرد.

سپس گروه همخوانی تواشیح بین المللی محمد رسول الله (ص) به اجرای دو قطعه پرداختند.

در پایان نیز از اساتید و شهردارهای مختلفی همچون محمد حسین سعیدیان، جعفر فردی، احمد ابوالقاسمی، محمدرضا پورزرگری، عباس امام جمعه، نادی، آرزم تقدیر شد.

همچنین به سه نفر برتر رشته‌های حفظ، قرائت و تفسیر در دو بخش بانوان و آقایان جوایزی اهدا شد.