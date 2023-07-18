آلیش کاران خرسان شمالی در مسابقات قهرمانی کشور طوفان به پا کردند

اویس حسینزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین دوره مسابقات کشتی آلیش قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان انتخابی تیم ملی با عنوان «شهدای ورزشکار» به میزبانی شهرستان کلاله استان گلستان برگزار شد.
دبیر هیأت کشتی خراسان شمالی تصریح کرد: در پایان این رقابتها، سینا کوهی در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی اصغر برزو در وزن ۷۱ کیلوگرم، مهدی علیپور در وزن ۷۷ کیلوگرم، محسن سعادتی در وزن ۸۵ کیلوگرم مدالهای طلا، اوزان خود، پوریا محمدی در وزن ۶۵ کیلوگرم محمد بقایی مدال نقره و معین عشقی مدال برنز این رقابتها را کسب کردند.
وی در ادامه افزود: نفرات برتر این رقابتها اوایل شهریورماه به مسابقات آلیش قهرمانی نوجوانان به میزبانی روسیه اعزام میشوند.
حسینزاده خاطر نشان کرد: تیم آلیش خراسان شمالی موفق شد در نتیجه تیمی به مقام قهرمانی این دوره از رقابتها دست پیدا کند.
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