به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاشف عصر سه‌شنبه در مراسم افتتاح اولین خانه فرهنگ و هنر در شهر هشتگرد اظهار کرد: مردم کشورمان پای کار انقلاب بوده و اتفاقات خوبی را رقم زدند، ساوجبلاغ نیز ریشه در تمدن و فرهنگ داشته و پای نظام و انقلاب بوده و مانده است.

وی بیان کرد: در همین راستا کتاب هشتگرد به قلم عسگری در حال تکمیل است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر هشتگرد افزود: با افتتاح خانه فرهنگ و هنر هشتگرد، چشم‌انداز مناسبی برای سوق دادن نسل جدید به آموزش و استفاده از آنها در تولید محتوای مناسب برای استفاده شهروندان گام برداشته می‌شود که برکات آن را در سال‌های آتی قابل مشاهده خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: این خانه محلی برای استفاده آموزش‌دیدگان خواهد بود و اتفاقات خوبی با اصحاب رسانه خواهیم داشت.

کاشف گفت: دوره‌های مختلف در بحث فیلم و هنرهای تجسمی خانه فرهنگ و هنر هشتگرد برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: ما به عنوان سربازان نظام جمهوری اسلامی علاوه بر وظایف شهری قصد داریم فرهنگ را اولویت کار خود قرار دهیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر هشتگرد بیان کرد: مقرر شد شهر هشتگرد در تاجیکستان برای معرفی فرهنگ ایران اسلامی و ساوجبلاغ نمایشگاه داشته باشد.

اداره خانه فرهنگ و هنر به خود اهالی هنر واگذار می‌شود

حسین عسگری، نویسنده کتاب هشتگرد نیز در این مراسم اظهار کرد: مهمترین اثر خانه فرهنگ و هنر این خواهد بود که سرانه فرهنگی شهر را افزایش داد.

وی بیان کرد: اداره خانه فرهنگ و هنر به خود اهالی هنر واگذار می‌شود.

نویسنده کتاب هشتگرد با بیان اینکه خاک ساوجبلاغ و هشتگرد هنر و گوهرشناس است، متذکر شد: خانه هنر و فرهنگ تکیه به میراث خود خواهد کرد.