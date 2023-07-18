به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاشف عصر سهشنبه در مراسم افتتاح اولین خانه فرهنگ و هنر در شهر هشتگرد اظهار کرد: مردم کشورمان پای کار انقلاب بوده و اتفاقات خوبی را رقم زدند، ساوجبلاغ نیز ریشه در تمدن و فرهنگ داشته و پای نظام و انقلاب بوده و مانده است.
وی بیان کرد: در همین راستا کتاب هشتگرد به قلم عسگری در حال تکمیل است.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر هشتگرد افزود: با افتتاح خانه فرهنگ و هنر هشتگرد، چشمانداز مناسبی برای سوق دادن نسل جدید به آموزش و استفاده از آنها در تولید محتوای مناسب برای استفاده شهروندان گام برداشته میشود که برکات آن را در سالهای آتی قابل مشاهده خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: این خانه محلی برای استفاده آموزشدیدگان خواهد بود و اتفاقات خوبی با اصحاب رسانه خواهیم داشت.
کاشف گفت: دورههای مختلف در بحث فیلم و هنرهای تجسمی خانه فرهنگ و هنر هشتگرد برگزار میشود.
وی اظهار کرد: ما به عنوان سربازان نظام جمهوری اسلامی علاوه بر وظایف شهری قصد داریم فرهنگ را اولویت کار خود قرار دهیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر هشتگرد بیان کرد: مقرر شد شهر هشتگرد در تاجیکستان برای معرفی فرهنگ ایران اسلامی و ساوجبلاغ نمایشگاه داشته باشد.
اداره خانه فرهنگ و هنر به خود اهالی هنر واگذار میشود
حسین عسگری، نویسنده کتاب هشتگرد نیز در این مراسم اظهار کرد: مهمترین اثر خانه فرهنگ و هنر این خواهد بود که سرانه فرهنگی شهر را افزایش داد.
وی بیان کرد: اداره خانه فرهنگ و هنر به خود اهالی هنر واگذار میشود.
نویسنده کتاب هشتگرد با بیان اینکه خاک ساوجبلاغ و هشتگرد هنر و گوهرشناس است، متذکر شد: خانه هنر و فرهنگ تکیه به میراث خود خواهد کرد.
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