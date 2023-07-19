استان بوشهر برای امدادرسانی در شرایط بحران احتمالی آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه عصر چهارشنبه در نشست با مسئولان نیروگاه اتمی بوشهر اظهار داشت: اردوگاهی طراحی شده که ۲۵۰ خانوار و نزدیک به هزار نفر را به راحتی در خود اسکان می‌دهد و این اردوگاه چندمنظوره است.

وی ادامه داد: با یک نشست و هم اندیشی با کارگروه مرتبط زمین این اردوگاه تعیین و با سرعت آن را تجهیز و آماده خواهیم نمود.

مدیرعامل هلال احمر استان بوشهر افزود: امیدواریم که اتفاق ناگواری رخ ندهد اما توان این را داریم که به بهترین شکل ممکن امداد در شرایط بحران را به انجام برسانیم.

در نشستی با حضور رئیس و معاون امداد و نجات، مدیرعامل و معاون امداد هلال احمر بوشهر، رئیس و معاونین نیروگاه اتمی بوشهر مقرر شد مانور مشترک مقابله با سوانح پرتویی در نیروگاه اتمی برگزار شود.