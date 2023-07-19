کمک نظامی ۱.۳ میلیارد دلاری جدید آمریکا به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: ایالات متحده بسته جدید کمک نظامی ۱.۳ میلیارد دلاری به اوکراین اختصاص می دهد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، پنتاگون بسته ۱.۳ میلیارد دلاری به اوکراین را در بحبوحه ضدحمله ادعایی کی یف علیه مسکو اعلام کرده است.

این بسته شامل سامانه پدافند هوایی NASAMS، گلوله های توپخانه ۱۵۲ میلی متری و هواپیماهای بدون سرنشین است.

این در حالیست که خبرگزاری رویترز دیروز اعلام کرده بود: دولت آمریکا در نظر دارد کمک‌ هایی را به بخش کشاورزی اوکراین اختصاص دهد.

آمریکا مدعی است که در جبران عدم تمدید موافقتامه غلات، ۲۵۰ میلیون دلار به اوکراین کمک می‌کند.

پیشتر «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در گفتگو با خبرنگاران در رابطه با تصمیم آمریکا برای ارسال تانک‌های آبرامز به اوکراین گفته بود: در مورد تأثیر این تانک‌ها نباید بزرگ نمایی انجام شود. این تانک‌ها هم مانند ما قبلی های خود خواهند سوخت. این نقشه به دلایل فنی بی اثر می‌ماند، از سوی دیگر در مورد آن‌چه که قرار است بر قابلیت ارتش اوکراین بیفزاید اغراق می‌شود.

از سوی دیگر، «کوین مک کارتی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم با وجود تنش‌های درون حزبی جمهوریخواهان پیشتر موافقت خود را با کاهش هزینه‌های نظامی آمریکا اعلام کرده بود.

درحالیکه اوکراین بارها و بارها از مذاکره با روسیه سرباززده است، مسکو تاکنون به دفعات آمادگی خود برای گفتگو با اوکراین را اعلام کرده است.

در همین ارتباط، بسیاری معتقدند که ارسال انبوه تسلیحات مرگبار از سوی کشورهای غربی برای مقابله با روسیه، مانع از آن می شود که کی یف با مسکو مذاکره کند.