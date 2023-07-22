به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسنپور امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: باتوجهبه ظرفیت خوب سد «حوضیان» الیگودرز بهمنظور فعالیت ورزشهای آبی، توسعه زیرساختها ویژه گردشگری ورزشی در این شهرستان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به بازدید از سد «حوضیان» الیگودرز و بررسی راهکارهای لازم بهمنظور توسعه گردشگری ورزشی در این شهرستان، اظهار کرد: باتوجهبه ظرفیتهای ویژه این منطقه و همچنین فاصله سد تا شهر الیگودرز، پتانسیلهای لازم برای توسعه گردشگری ورزشی در این شهرستان وجود دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان، بیان کرد: شهرستان الیگودرز یکی از شهرستانهای مستعد لرستان در زمینه جذب گردشگر است و پتانسیلهای منحصربهفردی در زمینه طبیعتگردی دارد و با وجود منابع آبی مناسب و آبوهوای مطلوب امکان گردشگرپذیری بسیار بالایی دارد که میتوان از این ظرفیت برای توسعه هرچه بیشتر این صنعت و ایجاد رونق و شکوفایی اقتصادی منطقه بهره برد.
حسنپور، عنوان کرد: سد «حوضیان» از سدهای مخزنی با ظرفیت آبگیری ۳۰ میلیون مترمکعب در شهرستان الیگودرز بهعنوان یکی از مهمترین پروژههای اقتصاد مقاومتی، کلیدی و بااهمیت در برنامههای عملیاتی استان لرستان معرفی شده است.
وی اضافه کرد: در راستای تقویت و توسعه بخش گردشگری استان بهعنوان یکی از محورهای سهگانه توسعه، طرح گردشگری سد «حوضیان» از دیگر پروژههای کلیدی و مهم در برنامههای عملیاتی است که شامل هتل، اقامتگاه بومگردی، واحدهای پذیرایی، مجموعه تفریحات آبی و فروشگاههای صنایعدستی است که باتوجهبه آمادهبودن زیرساختها و شرایط اقلیمی مناسب منطقه در دستور کار کارگروه گردشگری استان قرار گرفته است.
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