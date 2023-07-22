ارزش سالانه صادرات نفت ایران افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی داده‌های بولتن آماری سالانه ۲۰۲۳ اوپک نشان می‌دهد ارزش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۲، به ۴۲.۶ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ۲۵.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ و ۷.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ و ۱۹.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش داشت و به ۶۰.۵ میلیارد دلار ارزش صادرات نفتی در سال ۲۰۱۸ که تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران احیا شد، نزدیک شد.

مجموع ارزش صادرات نفتی اوپک در سال ۲۰۲۲، به ۸۷۳.۵ میلیارد دلار رسید که بالاتر از ۵۶۶.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ بود.

پیش از این، آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داده بود که ایران با درآمد ۵۴ میلیارد دلاری از صادرات نفت در سال ۲۰۲۲، در میان اعضای اوپک، در رتبه پنجم ایستاده است. بر اساس شاخص قیمت نفت استاندارد، درآمد ایران از صادرات نفت، ۱۵ میلیارد دلار در مقایسه با سال ۲۰۲۱ افزایش داشت.

اطلاعات شرکت‌های مشاوره انرژی و آمار کشتیرانی نشان می‌دهد صادرات و تولید نفت ایران با وجود تحریم‌های آمریکا، به رکورد جدیدی در سال ۲۰۲۳ رسیده است. صادرات نفت ایران از زمان خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸، هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. با این حال، صادرات نفت ایران همچنان ادامه پیدا کرده است.