به گزارش خبرگزاری مهر، جلال جلالیت در این رابطه افزود: این بیمار ۲۳ ساله که در یک حادثه در اقلیم کردستان عراق براثر ضربه به جمجمه دچار مرگ‌مغزی‌شده بود، پس از انتقال به کشور در مرز کیله سردشت با استفاده از بالگرد به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه اعزام شد.

وی اضافه کرد: پس از چند روز مراقبت و نگهداری از این بیمار مرگ مغزی و اطمینان پزشکان از عدم بازگشت دوباره به زندگی و با رضایت خانواده، کبد و ۲ کلیه وی به سه بیمار نیازمند اهدا شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان سردشت با اشاره به اینکه این نخستین مورد اهدای عضو سال جاری در این شهرستان است، گفت: مرگ مغزی به معنی عدم بازگشت به زندگی بوده و تداوم زندگی کوتاه‌مدت بیمار نیز وابسته به دستگاه است و در صورت جداشدن از دستگاه بعد از چند ثانیه فوت می‌کند.

جلالیت اظهار کرد: سطح هوشیاری این بیماران عدد سه بوده درحالی‌که سطح هوشیاری انسان سالم ۱۵ است؛ بیمار مرگ مغزی درصورتی‌که اهدای عضو هم نشود بیشتر از هفت تا ۱۰ روز زنده نخواهد ماند.