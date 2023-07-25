به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در آیین الحاق موشک کروز دریایی «ابومهدی» وزارت دفاع به نیروهای دریایی سپاه و ارتش اظهار کرد: یکی از توانمندیهای این موشک، دورسازی دشمنان از ساحل کشورمان است. این موشک علاوه بر توان شلیک از عمق، دارای سیکل دوگان است و قابلیت مقابله با جنگ الکترونیک را داراست.
وی ادامه داد: برشماری قابلیتهای این موشک به ما کمک میکند تا دقیقاً اهداف دشمن را در عمق مورد اصابت قرار دهیم که باعث دورسازی دشمن از ساحل ما میشود. موشکی که امروز تحویل نیروهای دریایی سپاه و ارتش میشود، میتواند هم روی شناور نصب و هم از روی سکوهای ساحلی شلیک شود.
فرمانده نیروی دریایی سپاه یادآور شد: اگر شناور هزار کیلومتر در عمق حرکت کند و هزار کیلومتر هم برد شلیک داشته باشد، ناو هواپیمابر دشمن باید هزار کیلومتر دیگر هم عقبنشینی کند و در این صورت دیگر هواپیماهای دشمن کارایی نخواهد داشت.
تنگسیری با بیان اینکه موشک ابومهدی جزو موشکهای تحریمی است، اظهار کرد: باید افتخار کنیم که به دست نخبگان جمهوری اسلامی شاهد ساخت موشکی هستیم که میتواند اهداف را دور بزند. یکی دیگر از قابلیتهای این موشک دنبالکردن چندین هدف و حمله به آن از پشت است.
وی با اشاره به ویژگیهای دیگر این موشک، گفت: این موشک چون سقف پروازش بسیار پایینی دارد، کمتر قابلرهگیری است و برد بسیار بالایی هم دارد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین با تبریک این موفقیت به وزارت دفاع، اظهار کرد: امیدوارم بتوانیم به برکت ایام محرم و نام شهید ابومهدی المهندس که به دست آمریکای جنایتکار به ناحق و مظلومانه به شهادت رسید، تلافی آن اقدام را در دریا بر سر دشمنان عملی کنیم.
