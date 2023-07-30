لزوم تحقق امر به معروف و نهی از منکر با همراهی دستگاه های متولی

فاطمه ستاری نوید در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار کرد: معروفی بالاتر از ایجاد نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی نداریم؛ هر کسی که در این راه تلاش کند، آمر به معروف است؛ حفظ عزّت و آبروی ملّت ایران، بزرگ‌ترین معروف است.

وی با بیان اینکه محرم، فصل خون و شهادت، ماه عزا و ماتم بی کران شیعه‌ی داغدار غم سیدالشهدا (ع)، ماه جهاد و حماسه، ماه پیروزی خون بر شمشیر، ماه قیام و بیداری و یادآور بزرگ‌ترین حماسه و دلخراش‌ترین مصیبت تاریخ بشریت است، گفت: ماهی که در آن سید و سالار شهیدان با قیام و ایستادگی خود در مقابل ظلم و ستم و بی عدالتی، مکتب انسان ساز و جاودانی به نام عاشورا را بنیان نهاد و درس حریت، عدالت، حق طلبی، عزت، سرافرازی و شجاعت و جوانمردی و راه و رسم پاسداشت عقیده و بیزاری از ذلت را به همه مسلمانان و آزادگان عالم و نسل‌های تاریخ بشریت آموخت.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان با تصریح بر اینکه هفته نخست ماه محرم به نام هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است، عنوان کرد: امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دو اصل اساسی از فروع دین و از مهمترین و عظیم‌ترین واجبات در اسلام محسوب می‌شوند و این هفته فرصت مناسبی را برای ترویج و اشاعه این دو فریضه و معرفی بهترین و مؤثرترین شیوه‌ها و راهکارهای عملی برای پیاده کردن این عمل زیر بنایی و سازنده در جامعه اسلامی فراهم کرده است.

مسئول کمیته امر به معروف و نهی از منکر استانداری همدان یادآور شد: ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و گرامیداشت هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر، از عموم مردم که قانون مداری را سرلوحه امور خود قرار داده‌اند و از دستگاه‌های متولی مصوبه ۴۲۷ و ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که نقش و وظایف خود را به شایستگی انجام می‌دهند، تقدیر و تشکر کرده و امیدواریم خداوند متعال توفیق عمل به دستورات و فرایض الهی را به همه مسلمانان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) عطا فرماید.

ستاری نوید ادامه داد: رجاء واثق داریم که مردم ولایی و محب اهل بیت دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان به ویژه کارمندان دولت، با بهره مندی از رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) در راستای تحقق شعار هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر، «امر به معروف و نهی از منکر، نهضت حسینی، جامعه متعالی»، پاسداشت قانون، عفاف و حجاب و احترام متقابل را نصب العین خود قرار خواهند داد و ان شاء الله شاهد تحقق این فریضه مهم در جامعه خواهیم بود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان در تشریح اقدامات صورت گرفته در استان همدان در راستای تحقق امر به معروف و نهی از منکر نیز گفت: نظارت بر شورای امر به معروف و نهی از منکر فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها، نظارت میدانی از دستگاه‌ها و ادارات با موضوع رعایت عفاف و حجاب کارکنان، نظارت میدانی بر عملکرد فرمانداری‌ها با موضوع صرفه جویی انرژی، عفاف و حجاب و تکریم ارباب رجوع و… از جمله اقدامات در این حوزه است.

وی در پایان، به برگزاری دوره‌های آموزشی با موضوع‌های مرتبط برای کارکنان مسابقات کتابخوانی با موضوع عفاف و حجاب با عنوان حریم‌ریحانه و …، نصب بنر مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در ادارات، برگزاری با شکوه مراسم‌های مذهبی و… در استان همدان اشاره کرد.