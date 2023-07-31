برخورد قضائی با عوامل هتک حرمت پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی، در نامه‌ای به حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، نوشت: پیرو مذاکرات مفصل قبلی در خصوص وضعیت کلینیک حضرت مهدی (عج) و پرستاران آن مجموعه و نیز لزوم برخورد و برکناری عامل توهین کننده به پرستاران در چند روز گذشته و قول موافق جنابعالی مبنی بر برخورد عادلانه با عامل این اقدام موهن، اما متأسفانه طبق نتایج دریافتی از پایش میدانی مجتمع امام خمینی (ره) و به ویژه از کلینیک حضرت مهدی (عج)؛ ظاهراً برخلاف توافقات چند روز پیش با عوض شدن «جای شاکی متهم»؛ فقط یک عذرخواهی مبهم و نامفهوم توسط معاون درمان بیمارستان مذکور صورت گرفت اما در ادامه ماجرا برعکس شد و تعدادی از مطالبه گران جوان در همین رابطه؛ توسط عوامل حراست آن دانشگاه فراخوانده و تهدید شده اند که اسامی آنها به صورت خصوصی حضورتان ارسال گردید.

بنابراین سازمان نظام پرستاری ضمن اعلام حمایت تمام قد از حقوق پایمال شده پرستاران آن مرکز و دانشگاه؛ از جنابعالی تقاضا دارد با عوامل هتک حرمت به پرستاران و تهدید آنها؛ برخورد مقتضی و برکناری صورت پذیرد و همچنین تاکید مؤکد شود که به هیچ عنوان با پرستار یا پرستارانی که حقوق قانونی خود را مطالبه می‌کنند؛ برخوردهای قهری و حراستی نشود و سریعاً حقوق قانونی و معوقات آنها پرداخت شود.

در صورت مشاهده هرگونه برخورد مجدد با پرستاران مطالبه گر؛ یا ادامه ماجرا به شکل فعلی؛ و کلای حقوقی این سازمان به دفاع حرفه‌ای از پرستاران از طریق مجامع قضائی خواهند پرداخت.