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۹ مرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۳۰

در نامه ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح شد؛

برخورد قضائی با عوامل هتک حرمت پرستاران

برخورد قضائی با عوامل هتک حرمت پرستاران

رئیس کل سازمان نظام پرستاری در نامه‌ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، نسبت به هتک حرمت پرستاران دو بیمارستان امام خمینی و حضرت مهدی (عج)، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی، در نامه‌ای به حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، نوشت: پیرو مذاکرات مفصل قبلی در خصوص وضعیت کلینیک حضرت مهدی (عج) و پرستاران آن مجموعه و نیز لزوم برخورد و برکناری عامل توهین کننده به پرستاران در چند روز گذشته و قول موافق جنابعالی مبنی بر برخورد عادلانه با عامل این اقدام موهن، اما متأسفانه طبق نتایج دریافتی از پایش میدانی مجتمع امام خمینی (ره) و به ویژه از کلینیک حضرت مهدی (عج)؛ ظاهراً برخلاف توافقات چند روز پیش با عوض شدن «جای شاکی متهم»؛ فقط یک عذرخواهی مبهم و نامفهوم توسط معاون درمان بیمارستان مذکور صورت گرفت اما در ادامه ماجرا برعکس شد و تعدادی از مطالبه گران جوان در همین رابطه؛ توسط عوامل حراست آن دانشگاه فراخوانده و تهدید شده اند که اسامی آنها به صورت خصوصی حضورتان ارسال گردید.

بنابراین سازمان نظام پرستاری ضمن اعلام حمایت تمام قد از حقوق پایمال شده پرستاران آن مرکز و دانشگاه؛ از جنابعالی تقاضا دارد با عوامل هتک حرمت به پرستاران و تهدید آنها؛ برخورد مقتضی و برکناری صورت پذیرد و همچنین تاکید مؤکد شود که به هیچ عنوان با پرستار یا پرستارانی که حقوق قانونی خود را مطالبه می‌کنند؛ برخوردهای قهری و حراستی نشود و سریعاً حقوق قانونی و معوقات آنها پرداخت شود.

در صورت مشاهده هرگونه برخورد مجدد با پرستاران مطالبه گر؛ یا ادامه ماجرا به شکل فعلی؛ و کلای حقوقی این سازمان به دفاع حرفه‌ای از پرستاران از طریق مجامع قضائی خواهند پرداخت.

کد مطلب 5851077
حبیب احسنی پور

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