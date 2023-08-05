مشمولان متولد ۸۴ برای مراسم اربعین نیازی به مجوز خروج ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای اعلام کرد: مشمولان متولد سال ۱۳۸۴ که مشتاق به شرکت در مراسم اربعین حسینی هستند در ماههای محرم و صفر یعنی از ابتدای مرداد ماه تا ۲۵ شهریور ماه میتوانند بدون نیاز به دریافت مجوز خروج از کشور از وظیفه عمومی، در این مراسم معنوی شرکت کنند.
این دسته از افراد برای دریافت گذرنامه میبایست به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی انتظامی (پلیس +۱۰) مراجعه کنند.
در این اطلاعیه آمده است: مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.
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