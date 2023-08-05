به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (۱۴ مردادماه) در نشست خبری، گفت: ممکن است بسیاری از پروژهها تأیید آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک را دریافت نکنند، اما شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در هیچ یک از پروژهها کوتاهی نخواهد کرد.
وی گفت: سه بندر دیلم، گناوه و استان بوشهر امکان توسعه مناطق با کاوشهای دریایی را اجرا کردیم و بسته به نوع شرایط منطقه به لحاظ منطقه تصمیماتی را خواهیم گرفت.
وی افزود: طی چند سال اخیر ۱۷۰ آزمایش به سبد کاری آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اضافه شده است که در حوزه کیفیت پروژههای عمرانی همه خدمات را مطابق با استانداردهای جهانی ارائه میکنیم.
کیانپور گفت: طی یکسال اخیر ۷۰ هزار متر حفاری مطالعات ژئوتکنیک انجام شده است و با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای حدود ۷۷ هزار کیلومتر محورهای اصلی و فرعی کشور در رابطه با نگهداری و مباحث مربوط به آن پایش صورت گرفته است.
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