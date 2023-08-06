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۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ۹:۱۱

والیبال نوجوانان جهان - آرژانتین

صدرنشینی والیبال ایران بدون یک ست باخته/ ۳ تیم از صعود بازماند

صدرنشینی والیبال ایران بدون یک ست باخته/ ۳ تیم از صعود بازماند

تیم ملی والیبال نوجوانان ایران بدون حتی یک ست باخته با چهار پیروزی راهی مرحله پلی‌آف شد و هند، شیلی و کاستاریکا از صعود به این مرحله بازماندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان با حضور ۱۹ تیم از روز چهارشنبه ۱۱ مرداد در سن خوآن آرژانتین آغاز شد و به مدت ۱۰ روز ادامه دارد. در چهارمین روز مسابقات، تیم ایران به چهارمین برد متوالی خود دست یافت و کره‌جنوبی، اسلوونی، بلغارستان، برزیل و مصر هم برابر حریفان به پیروزی رسیدند.

در دو دیدار پایانی تلاش‌های بلژیک برای شکست ایتالیا بی‌نتیجه ماند و آرژانتین میزبان علی‌رغم تشویق تماشاگران سه بر صفر نتیجه را به آمریکا واگذار کرد.

نتایج کامل روز چهارم مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان به شرح زیر است:

نیجریه صفر – کره‌جنوبی ۳ (صفر بر ۲۵، صفر بر ۲۵ و صفر بر ۲۵)
هند صفر – اسلوونی ۳ (۹ بر ۲۵، ۱۵ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)
ایران ۳ – کلمبیا صفر (۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۶)
بلغارستان ۳ – ژاپن یک (۳۴ بر ۳۲، ۲۶ بر ۲۴، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۱)
برزیل ۳ – شیلی صفر (۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۱)
مصر ۳ – کاستاریکا صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۱)
ایتالیا ۳– بلژیک یک (۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۶ بر ۲۴)
آرژانتین صفر – آمریکا ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵)

رتبه‌بندی تیم‌ها در پایان روز چهارم به شرح زیر است:

گروه A

۱- آمریکا ۳ برد و ۹ امتیاز
۲- آرژانتین ۲ برد و ۶ امتیاز
۳- مصر ۲ برد و ۶ امتیاز
۴- صربستان یک برد و ۳ امتیاز
۵- کاستاریکا بدون برد و امتیاز

گروه B

۱- فرانسه سه برد و ۹ امتیاز
۲- اسلوونی ۲ برد و ۷ امتیاز
۳- بلغارستان ۲ برد و ۵ امتیاز
۴- ژاپن یک برد و سه امتیاز
۵- هند بدون برد و امتیاز

گروه C

۱- ایران ۴ برد و ۱۲ امتیاز
۲- کره‌جنوبی ۳ برد و ۹ امتیاز
۳- کلمبیا یک برد و سه امتیاز
۴-پ رتریکو یک برد و سه امتیاز
۵- نیجریه بدون برد و امتیاز (از مسابقات انصراف داده است)

گروه D

۱- ایتالیا ۳ برد و ۹ امتیاز
۲- برزیل ۲ برد و ۷ امتیاز
۳- بلژیک ۲ برد و ۵ امتیاز
۴- مکزیک یک برد و ۳ امتیاز
۵- شیلی بدون برد و امتیاز

برنامه آخرین روز مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۵ مرداد

کلمبیا – پورتوریکو و ژاپن – فرانسه ساعت ۱۷:۳۰
ایران – نیجریه و بلغارستان – هند ساعت ۲۰:۳۰
بلژیک – مکزیک ساعت ۲۳:۳۰

دوشنبه ۱۶ مرداد

آمریکا – صربستان ساعت ۳۰ دقیقه بامداد
ایتالیا – برزیل ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد
آرژانتین – مصر ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد

گفتنی است؛ در پایان مرحله مقدماتی، تیم‌های پنجم هر گروه برای رتبه‌های ۱۷ تا ۲۰ به میدان می‌روند و تیم‌های اول تا چهارم گروه‌های مقدماتی در مرحله یک هشتم، یک چهارم، نیمه‌نهایی و نهایی برای کسب جایگاه‌های اول تا شانزدهم در چهار روز بعدی مسابقات (سه‌شنبه ۱۷ تا جمعه ۲۰ مرداد) به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

کد مطلب 5854654
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • سیروس کی نژاد IR ۰۵:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ایران با این همه بازیکنان عالی ومربی کار بلد وبی توقع به یاری خدا اول خواهد.

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