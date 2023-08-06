صدرنشینی والیبال ایران بدون یک ست باخته/ ۳ تیم از صعود بازماند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان با حضور ۱۹ تیم از روز چهارشنبه ۱۱ مرداد در سن خوآن آرژانتین آغاز شد و به مدت ۱۰ روز ادامه دارد. در چهارمین روز مسابقات، تیم ایران به چهارمین برد متوالی خود دست یافت و کرهجنوبی، اسلوونی، بلغارستان، برزیل و مصر هم برابر حریفان به پیروزی رسیدند.
در دو دیدار پایانی تلاشهای بلژیک برای شکست ایتالیا بینتیجه ماند و آرژانتین میزبان علیرغم تشویق تماشاگران سه بر صفر نتیجه را به آمریکا واگذار کرد.
نتایج کامل روز چهارم مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان به شرح زیر است:
نیجریه صفر – کرهجنوبی ۳ (صفر بر ۲۵، صفر بر ۲۵ و صفر بر ۲۵)
هند صفر – اسلوونی ۳ (۹ بر ۲۵، ۱۵ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)
ایران ۳ – کلمبیا صفر (۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۶)
بلغارستان ۳ – ژاپن یک (۳۴ بر ۳۲، ۲۶ بر ۲۴، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۱)
برزیل ۳ – شیلی صفر (۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۱)
مصر ۳ – کاستاریکا صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۱)
ایتالیا ۳– بلژیک یک (۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۶ بر ۲۴)
آرژانتین صفر – آمریکا ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵)
رتبهبندی تیمها در پایان روز چهارم به شرح زیر است:
گروه A
۱- آمریکا ۳ برد و ۹ امتیاز
۲- آرژانتین ۲ برد و ۶ امتیاز
۳- مصر ۲ برد و ۶ امتیاز
۴- صربستان یک برد و ۳ امتیاز
۵- کاستاریکا بدون برد و امتیاز
گروه B
۱- فرانسه سه برد و ۹ امتیاز
۲- اسلوونی ۲ برد و ۷ امتیاز
۳- بلغارستان ۲ برد و ۵ امتیاز
۴- ژاپن یک برد و سه امتیاز
۵- هند بدون برد و امتیاز
گروه C
۱- ایران ۴ برد و ۱۲ امتیاز
۲- کرهجنوبی ۳ برد و ۹ امتیاز
۳- کلمبیا یک برد و سه امتیاز
۴-پ رتریکو یک برد و سه امتیاز
۵- نیجریه بدون برد و امتیاز (از مسابقات انصراف داده است)
گروه D
۱- ایتالیا ۳ برد و ۹ امتیاز
۲- برزیل ۲ برد و ۷ امتیاز
۳- بلژیک ۲ برد و ۵ امتیاز
۴- مکزیک یک برد و ۳ امتیاز
۵- شیلی بدون برد و امتیاز
برنامه آخرین روز مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان به شرح زیر است:
یکشنبه ۱۵ مرداد
کلمبیا – پورتوریکو و ژاپن – فرانسه ساعت ۱۷:۳۰
ایران – نیجریه و بلغارستان – هند ساعت ۲۰:۳۰
بلژیک – مکزیک ساعت ۲۳:۳۰
دوشنبه ۱۶ مرداد
آمریکا – صربستان ساعت ۳۰ دقیقه بامداد
ایتالیا – برزیل ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد
آرژانتین – مصر ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد
گفتنی است؛ در پایان مرحله مقدماتی، تیمهای پنجم هر گروه برای رتبههای ۱۷ تا ۲۰ به میدان میروند و تیمهای اول تا چهارم گروههای مقدماتی در مرحله یک هشتم، یک چهارم، نیمهنهایی و نهایی برای کسب جایگاههای اول تا شانزدهم در چهار روز بعدی مسابقات (سهشنبه ۱۷ تا جمعه ۲۰ مرداد) به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
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