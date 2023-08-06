صدرنشینی والیبال ایران بدون یک ست باخته/ ۳ تیم از صعود بازماند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان با حضور ۱۹ تیم از روز چهارشنبه ۱۱ مرداد در سن خوآن آرژانتین آغاز شد و به مدت ۱۰ روز ادامه دارد. در چهارمین روز مسابقات، تیم ایران به چهارمین برد متوالی خود دست یافت و کره‌جنوبی، اسلوونی، بلغارستان، برزیل و مصر هم برابر حریفان به پیروزی رسیدند.

در دو دیدار پایانی تلاش‌های بلژیک برای شکست ایتالیا بی‌نتیجه ماند و آرژانتین میزبان علی‌رغم تشویق تماشاگران سه بر صفر نتیجه را به آمریکا واگذار کرد.

نتایج کامل روز چهارم مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان به شرح زیر است:

نیجریه صفر – کره‌جنوبی ۳ (صفر بر ۲۵، صفر بر ۲۵ و صفر بر ۲۵)

هند صفر – اسلوونی ۳ (۹ بر ۲۵، ۱۵ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)

ایران ۳ – کلمبیا صفر (۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۶)

بلغارستان ۳ – ژاپن یک (۳۴ بر ۳۲، ۲۶ بر ۲۴، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۱)

برزیل ۳ – شیلی صفر (۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۱)

مصر ۳ – کاستاریکا صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۱)

ایتالیا ۳– بلژیک یک (۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۶ بر ۲۴)

آرژانتین صفر – آمریکا ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵)

رتبه‌بندی تیم‌ها در پایان روز چهارم به شرح زیر است:

گروه A

۱- آمریکا ۳ برد و ۹ امتیاز

۲- آرژانتین ۲ برد و ۶ امتیاز

۳- مصر ۲ برد و ۶ امتیاز

۴- صربستان یک برد و ۳ امتیاز

۵- کاستاریکا بدون برد و امتیاز

گروه B

۱- فرانسه سه برد و ۹ امتیاز

۲- اسلوونی ۲ برد و ۷ امتیاز

۳- بلغارستان ۲ برد و ۵ امتیاز

۴- ژاپن یک برد و سه امتیاز

۵- هند بدون برد و امتیاز

گروه C

۱- ایران ۴ برد و ۱۲ امتیاز

۲- کره‌جنوبی ۳ برد و ۹ امتیاز

۳- کلمبیا یک برد و سه امتیاز

۴-پ رتریکو یک برد و سه امتیاز

۵- نیجریه بدون برد و امتیاز (از مسابقات انصراف داده است)

گروه D

۱- ایتالیا ۳ برد و ۹ امتیاز

۲- برزیل ۲ برد و ۷ امتیاز

۳- بلژیک ۲ برد و ۵ امتیاز

۴- مکزیک یک برد و ۳ امتیاز

۵- شیلی بدون برد و امتیاز

برنامه آخرین روز مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۵ مرداد

کلمبیا – پورتوریکو و ژاپن – فرانسه ساعت ۱۷:۳۰

ایران – نیجریه و بلغارستان – هند ساعت ۲۰:۳۰

بلژیک – مکزیک ساعت ۲۳:۳۰

دوشنبه ۱۶ مرداد

آمریکا – صربستان ساعت ۳۰ دقیقه بامداد

ایتالیا – برزیل ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد

آرژانتین – مصر ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد

گفتنی است؛ در پایان مرحله مقدماتی، تیم‌های پنجم هر گروه برای رتبه‌های ۱۷ تا ۲۰ به میدان می‌روند و تیم‌های اول تا چهارم گروه‌های مقدماتی در مرحله یک هشتم، یک چهارم، نیمه‌نهایی و نهایی برای کسب جایگاه‌های اول تا شانزدهم در چهار روز بعدی مسابقات (سه‌شنبه ۱۷ تا جمعه ۲۰ مرداد) به مصاف یکدیگر خواهند رفت.