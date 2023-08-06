جوان کرمانشاهی با اهدای عضو به ۳ نفر زندگی دوباره بخشید

بهنام روندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحوم مصطفی غلامی که در اثر هیپوکسی دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده باعث نجات جان سه نفر از بیماران نیازمند شد.

وی افزود: این سومین اهدای عضو سال جاری است که در استان کرمانشاه به وقوع می‌پیوندد.

مسئول بیماری‌های خاص و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: مصطفی غلامی در روز ۱۲ مرداد ماه دچار مرگ مغزی شده بود که خانواده‌ی این بیمار با بزرگواریشان رضایت خود را برای اهدای اعضای بدن اعلام کرده و برای برداشت اعضا به تهران اعزام شد.