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۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۵۸

مسئول بیماری‌های خاص و پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

جوان کرمانشاهی با اهدای عضو به ۳ نفر زندگی دوباره بخشید

جوان کرمانشاهی با اهدای عضو به ۳ نفر زندگی دوباره بخشید

کرمانشاه- مسئول بیماری‌های خاص و پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: جوان کرمانشاهی با اهدای عضو به ۳ نفر زندگی دوباره بخشید.

بهنام روندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحوم مصطفی غلامی که در اثر هیپوکسی دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده باعث نجات جان سه نفر از بیماران نیازمند شد.

وی افزود: این سومین اهدای عضو سال جاری است که در استان کرمانشاه به وقوع می‌پیوندد.

مسئول بیماری‌های خاص و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: مصطفی غلامی در روز ۱۲ مرداد ماه دچار مرگ مغزی شده بود که خانواده‌ی این بیمار با بزرگواریشان رضایت خود را برای اهدای اعضای بدن اعلام کرده و برای برداشت اعضا به تهران اعزام شد.

کد مطلب 5854850

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