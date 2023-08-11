به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با کسب پیروزی یک بر صفر مقابل آلومینیوم اراک به اولین سه امتیاز خود در بیست و سومین دوره این رقابت‌ها رسید.

سرخپوشان پایتخت در حالی توانستند نخستین بازی فصل را با پیروزی پشت سر بگذارند که موقعیت‌های زیادی برای گلزنی نداشتند. سرخ‌ها تنها سه موقعیت گلزی داشتند که با تعداد موقعیت‌های گلزنی آلومینیوم مساوی بود اما مهم‌ترین نکته استفاده علی نعمتی از پاس عمقی زیبای سروش رفیعی در دقیقه ۳۸ بود تا دروازه اراکی‌ها را باز کند.

با این حال نفوذهای عمقی بازیکنان آلومینیوم و درصد پاس‌های اشتباه هافبک‌های پرسپولیس برای شروع مجدد حمله آمار بالایی داشت تا علاوه بر کارشناسان فوتبالی، کادر فنی این تیم نیز متوجه شود.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس با آگاهی از زمانبر بودن هماهنگی بازیکنان تیمش قصد دارد بازی‌های دوستانه بیشتری را در چند هفته پیش رو برگزار کند تا شرایط تمام بازیکنان را در سطح مطلوب نگه داشته و تاکتیک‌های همیشگی خود را با نفرات جدید همچون شهاب زاهدی، مسعود ریگی و مرتضی پورعلی گنجی مرور کند. نارضایتی کادر فنی پرسپولیس از عدم هماهنگی بازیکنان به دلیل تأخیر در شروع تمرینات پیش فصل پرسپولیس است که به دلیل حاشیه‌های تابستانی با ۱۲ روز تأخیر آغاز شد.

از این رو پرسپولیس روز پنجشنبه با چادرملو اردکان دیداری دوستانه داشت و پس از بازی هفته سوم نیز قرار است یک بازی دوستانه دیگر هم با تیمی از دسته اول یا دوم کشور برگزار کند.