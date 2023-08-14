خدایار درگذشت کوروش صفوی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خدایار رئیس انجمن علمی نقد ادبی ایران با صدور پیامی درگذشت کوروش صفوی را تسلیت گفت.
مشروح متن اینپیام به اینترتیب است:
درگذشت جاودانیاد استاد دکتر کوروش صفوی غمی نو بر دل زبانشناسی ایران نهاد، غمی که داغ درگذشت استاد دکتر حقشناس را بر دلهامان تازه کرد. دکتر صفوی از مکتب نسلی جانآگاه بود که دل در گرو زبان داشت، به همین دلیل با عشقی مضاعف زندگی در سایهسار زبان و ادبیات فارسی را برگزید.
لذتی را که خود از این همزیستی برده بود، بهزیبایی هرچهتمامتر به مخاطبانش منتقل میکرد و با تسلطی که به دانش جهانی زبانشناسی داشت، آگاهانه به ادبیات پل زد و تا زنده بود با نغمه این ساز زیست و چه پربار و عاشقانه بود زندگیاش. خندههایش رمزی از شادمانگی همیشگیاش بود و تو آرامش جاودانهاش را در همین جهان خاکی هر لحظه به چشم میدیدی. یادش همیشه با شخصیت جاودانهاش در دلهای ما پایدار خواهد ماند. بدرود آقای زبانشناسِ نجیب، بدرود!
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