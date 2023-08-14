ناصر فیض درگذشت کوروش صفوی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر فیض مدیر دفتر پاسداشت زبان فارسی در حوزه هنری با صدور پیامی درگذشت کوروش صفوی را تسلیت گفت.
مشروح متن این پیام در ادامه میآید؛
بسمه تعالی
ضایعه درگذشت کوروش صفوی، زبانشناس و مترجم سرشناس و استاد زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، موجب تألم و تأثر و حسرت فراوان شد. بیتردید زبان فارسی و دانش زبانشناسی و ادبیات، استادی کمنظیر و فرهیختهای خوشخو و شاگردپروری مهربان را از دست داد. امیدواریم که با تلاش شاگردان دانشور آن بزرگوار، این ضایعه اندکی التیام یابد.
همچنین باخبر شدیم که پیکر ایشان غریبانه در کشوری دیگر به خاک سپرده شده است.
بیگمان صفوی جدا از کارنامه ارزنده فرهنگی و ادبی در حوزههای ترجمه و زبانشناسی و ایجاد پیوند آن با ادبیات، در حفظ زبان فارسی به عنوان یک میراث، پژوهشها و تلاشهای ارزندهای کرده است و شایسته بود که در مملکت خود میآرمید.
ما نیز در دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری مراتب تأسف خود را از این اتفاق حسرتبرانگیز اعلام میکنیم و ضایعه درگذشت ایشان را به جامعه علمی، فرهنگی و ادبی ایران و بهخصوص به بازماندگان و شاگردان محترمشان تسلیت میگوئیم و از خداوند یکتا برای ایشان طلب آرامش و آمرزش میکنیم.
کوروش صفوی، همکاریهای متعددی با حوزه هنری در زمینه انتشار کتاب و برگزاری نشستهای تخصصی و کلاس داشته است. درآمدی بر معنیشناسی، منطق در زبان شناسی، از زبانشناسی به ادبیات جلد یک: نظم و جلد دوم: شعر ازجمله کتابهای این زبانشناس است که توسط انتشارات سوره مهر حوزه هنری منتشر شده است.
کوروش صفوی، زبانشناس و مترجم و استاد زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، زاده ۶ تیر ۱۳۳۵ در تهران بود که ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ در قبرس درگذشت.
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