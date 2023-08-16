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۲۵ مرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۰۴

تخریب منزل دو خانواده فلسطینی در اردوگاه بلاطه/تعرض به مسجدالاقصی

تخریب منزل دو خانواده فلسطینی در اردوگاه بلاطه/تعرض به مسجدالاقصی

نظامیان صهیونیست امروز چهارشنبه به اردوگاه بلاطه در نابلس یورش برده و منزل دو خانواده فلسطینی را با استفاده از مواد منفجره ویران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز چهارشنبه یورش گسترده ای را علیه اردوگاه بلاطه در نابلس انجام داد.

تخریب منزل دو خانواده فلسطینی در اردوگاه بلاطه/تعرض به مسجدالاقصی

صهیونیست‌ها در جریان این یورش منزل دو خانواده فلسطینی در این اردوگاه را با استفاده از مواد منفجره ویران کردند.

تخریب منزل دو خانواده فلسطینی در اردوگاه بلاطه/تعرض به مسجدالاقصی

منابع فلسطینی همچنین تصاویری از هدف قرار دادن نیروهای اشغالگر صهیونیست با بمب و کوکتل مولوتف در جریان یورش بامداد امروز به اردوگاه بلاطه در شرق نابلس منتشر کردند.

تخریب منزل دو خانواده فلسطینی در اردوگاه بلاطه/تعرض به مسجدالاقصی

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده که در حمله گسترده بامداد امروز به نابلس، یک کارگاه ساخت مواد منفجره و بمب را منفجر کرده است.

تخریب منزل دو خانواده فلسطینی در اردوگاه بلاطه/تعرض به مسجدالاقصی

ادامه تعرضات علیه مسجدالاقصی

تخریب منزل دو خانواده فلسطینی در اردوگاه بلاطه/تعرض به مسجدالاقصی

شماری از شهرک نشینان صهیونیست امروز چهارشنبه با حمایت شدید نظامیان صهیونیست به مسجدالاقصی تعرض کردند.

تخریب منزل دو خانواده فلسطینی در اردوگاه بلاطه/تعرض به مسجدالاقصی

زخمی شدن ۲۰ فلسطینی در نابلس

نظامیان اشغالگر صهیونیست سه شنبه شب به شرق نابلس یورش بردند که در پی آن درگیری شدیدی بین جوانان فلسطینی و صهیونیست‌ها به وقوع پیوست.

هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در این درگیری دست کم ۲۰ فلسطینی زخمی شدند.

حدود ۱۷ نفر هم بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور دچار خفگی شدند.

کد مطلب 5862948

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