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۲۹ مرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۳۹

با دعوت رسمی فرمانده نیروی زمینی روسیه؛

فرمانده نیروی زمینی ارتش به روسیه سفر کرد

فرمانده نیروی زمینی ارتش به روسیه سفر کرد

فرمانده نیروی زمینی ارتش در سفری رسمی به دعوت همتای روس خود وارد مسکو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در سفری رسمی به دعوت همتای روس خود وارد مسکو شد.

در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی ونوکووا مسکو مورد استقبال «کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران و ژنرال «ماتیسین رامان» معاون فرمانده نیروی زمینی ارتش روسیه در امور هماهنگی بین‌المللی قرار گرفت.

امیر حیدری که به دعوت رسمی ارتشبد «اولگ سالیوکف» فرمانده نیروی زمینی روسیه به مسکو سفر کرده‌است، در این سفر ضمن ملاقات با همتای خود از برخی مراکز آموزشی، فناوری و عملیاتی روسیه بازدید و با برخی مقامات نیروهای مسلح و وزارت دفاع روسیه دیدار خواهد کرد.

بازدید از جدیدترین فن‌آوری‌های رزمی در نمایشگاه مجمع بین المللی فنی نظامی روسیه موسوم به آرمی (ARMY ۲۰۲۳) در پارک پاتریوت در حومه مسکو برنامه دیگر فرمانده نزاجا خواهد بود.

کد مطلب 5865761
هادی رضایی

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