محموله بزرگ شیشه در آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در این زمینه افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، با انجام کار اطلاعاتی شبانه روزی و بهره گیری از شیوه‌های نوین پلیسی از فعالیت افرادی در حوزه قاچاق در خصوص انتقال محموله مواد مخدر با ۲ دستگاه کامیون از شرق کشور مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی اظهار کرد: مأموران پلیس با تشکیل چندین اکیپ ضمن هماهنگی با مرجع قضائی نسبت به شناسایی متهمان اقدام و با اشراف اطلاعاتی در بازرسی از خودروهای متهمان در مسیر میاندوآب - مهاباد، مقدار ۱۰۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع شیشه از آنها کشف شد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی ادامه داد: در این راستا چهار متهم دستگیر و ۲ دستگاه کامیون و یک دستگاه سواری پژو نیز توقیف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سردار جهانبخش با تقدیر از همکاری خوب و به موقع مردمی با پلیس، گفت: خادمان مردم در انتظامی استان در جهت ارتقای احساس امنیت در بین شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی تاکید کرد: شهروندان در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان از عملکرد پلیس است.