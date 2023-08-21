کره جنوبی برنده تقابل صدرنشینی/پاکستان به عنوان تیم دوم صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوم عصر دوشنبه در سالن غدیر دیداری جذاب بین دو تیم از پیش صعود کرده کره جنوبی و پاکستان بود.

دیداری که در ست اول با برتری چند امتیازی کره‌ای ها آغاز شد، در ادامه بازی این تیم پاکستان بود که با کمتر کردن اشتباهات از کره جنوبی پیش افتادند، لحظات پایانی ست اول بسیار پایاپای دنبال شد و در نهایت این پاکستان بود که با نتیجه‌ی ۲۸ بر ۲۶ به برتری رسید.

در ست دوم این کره جنوبی بود که با کمتر کردن اشتباهات و عملکرد خوب در دفاع روی تور با ایجاد اختلاف ۴ امتیاز و حفظ این فاصله در نهایت موفق شد با نتیجه‌ی ۲۵ بر ۲۰ پاکستان را شکست دهد تا همه چی در این دیدار به تساوی ضمن اینکه این دیدار اولین مسابقه‌ای است که نتیجه‌ای غیر از سه بر صفر در آن رقم خواهد خورد برسد.

در ست سوم شاهد دیداری جذاب و پایاپای بودیم که تشویق پر شور تماشاگران آقا و خانم به جذابیت این دیدار افزود و این دیدار جذاب و پایاپای در نهایت با نتیجه عجیب ۳۲ بر ۳۰ به سود کره جنوبی به پایان رسید.

در ست چهارم علی رغم اینکه این دیدار پایاپای و نزدیک دنبال شد از امتیاز ۱۵ کره جنوبی با ایجاد اختلاف امتیاز مناسب و عملکرد بهتر در دریافت اول و سرویس با نتیجه‌ی ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید و در نهایت با نتیجه‌ی ۳ بر ۱ به پیروزی رسید.

از گروه f کره جنوبی به عنوان تیم اول و پاکستان به عنوان تیم دوم به مرحله بعدی صعود کردند.