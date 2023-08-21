قطعی ۵ ساعته گاز در برخی مناطق رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز گیلان قطعی گاز در این مناطق در راستای توسعه شبکه گازرسانی انجام می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: به دلیل تعمیرات خطوط انتقال گاز و پایداری شبکه، جریان گاز بلوار خرمشهر رشت و کوی امام رضا تا هلال احمر، کوچه فرشته، فردا (سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۲) از ساعت ۱۴ الی ۱۹ قطع می‌شود

در این اطلاعیه ضمن تشکر از صبوری مصرف کنندگان گاز طبیعی آمده است: لازم است مشترکان در این مدت از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند.

گاز مشترکان بلافاصله پس از اتمام تعمیرات وصل می‌شود.