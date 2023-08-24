اعزام کاروان خودپردازهای سیار بانک سپه به نقاط مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک سپه، در مراسمی با حضور آیت اله ابراهیمی مدیرعامل و پرتو افکنان عضو هیئت مدیره و رئیس ستاد مردمی اربعین حسینی بانک سپه، کاروان خودپردازهای سیار بانک برای ارائه خدمات بانکی به زائران اربعین حسینی به نقاط مرزی اعزام شد.

آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در مراسم اعزام کاروان خودپردازهای سیار به نقاط مرزی ضمن قدردانی از تمامی همکارانِ دست اندر کار این حوزه، بر ارائه خدمات هر چه مطلوب‌تر به زائران اربعین حسینی تاکید کرد و خدمت رسانی به عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را مایه مباهات و افتخار بانک دانست.

ابراهیمی تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا نیازهای بانکی زائران حضرت سید الشهدا (ع) و شرکت کنندگان در مراسم پرشور راهپیمایی اربعین حسینی به بهترین شیوه ممکن مرتفع شود.

کاروان سیار خودپردازهای بانک سپه با استقرار در نقاط مرزی استان‌های کرمانشاه، ایلام و خوزستان به شرکت کنندگان مراسم اربعین حسینی خدمت رسانی می‌کنند.

شایان ذکر است ۲۰ دستگاه خودرو حامل ۳۷ دستگاهِ خودپرداز بانک سپه در ایام برگزاری مراسم اربعین حسینی در نقاط مرزی مستقر هستند.

همچنین ۱۱ شعبه کشیک این بانک در شهرهای مرزی از ساعت ۶ صبح تا ۸ شب از تاریخ اول تا بیستم شهریور سال جاری آماده ارائه خدمات بانکی و ارزی به زائران اربعین حسینی هستند.