دستگیری سارق اماکن خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالرضا محمدی سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: با وقوع چند فقره سرقت اموال با ارزش از انباری‌های اماکن خصوصی در محدوده هفت چنار، بررسی موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱۱ هفت چنار قرار گرفت و مأموران با حضور در محل‌های سرقت موفق شدند مشخصات ظاهری سارق را به دست بیاورند.

وی افزود: تحقیقات اولیه نشان از این داشت، متهم در تاریکی هوا با پرسه زنی در خیابان‌های خلوت سوژه‌های خود را انتخاب و با تخریب درب منازل وارد ساختمان شده و اموال موجود در پارکینگ و انبارهای ساختمان را سرقت می‌کند.

سرهنگ محمدی گفت: گشت زنی‌های هدفمند آغاز تا اینکه شب گذشته مأموران کلانتری متهم را مشاهده و بلافاصله مأموران دستور ایست متهم را اعلام کردند.

وی ادامه داد: در یک عملیات ضربتی متهم متوقف و مقدار ۵ گرم مواد مخدر از نوع شیشه از کیف متهم کشف شد و با انتقال متهم به کلانتری، تحقیقات پلیس برای شناسایی مال باختگان آغاز شده است.

به گفته این مقام پلیسی، تحقیق از متهم برای کشف جزئیات پرونده ادامه دارد.