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۳ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۵۵

برای تصدی وزارت ورزش؛

«کیومرث هاشمی» گزینه رئیس جمهور برای معرفی به مجلس

«کیومرث هاشمی» گزینه رئیس جمهور برای معرفی به مجلس

سرپرست وزارت ورزش از توافق با رئیس جمهور جهت معرفی اش به مجلس برای تصدی وزارت ورزش و جوانان به عنوان وزیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی که چندی پیش از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان معرفی و کارش را آغاز کرد، قرار است به عنوان گزینه مد نظر رئیس جمهور به مجلس معرفی شود تا در صورت کسب رأی اعتماد وزیر ورزش شود.

کیومرث هاشمی صبح امروز جمعه ضمن تأیید این خبر گفت: قرار است بنده به عنوان وزیر ورزش و جوانان به مجلس معرفی شوم و با هماهنگی رئیس جمهور این اتفاق خواهد افتاد.

وی تاکید کرد: بعد از معرفی به امید خدا برنامه‌های خودمان را اعلام خواهیم کرد که قرار است چه کارهایی انجام شود.

کد مطلب 5870171

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